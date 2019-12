Strobl will in Baden-Württemberg bleiben

Stuttgart.Bisher gab es nur Mutmaßungen, jetzt ist es offiziell: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht seine politische Zukunft weiter in der Landespolitik und will 2021 den Wahlkreis Heilbronn von den Grünen zurückerobern. „Ich möchte mich um einen Sitz im Landtag bewerben. Die CDU im Wahlkreis Heilbronn entscheidet über die Kandidatur am 7. Februar 2020 bei einer

...