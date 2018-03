Strobl will Kontrolle verschärfen

Anzeige

Stuttgart.Nach einem deutlichen Anstieg von tödlichen Unfällen auf Baden-Württembergs Straßen hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Blitzer-Offensive gegen Raser ausgerufen. „Wir fahren den Kontrolldruck hoch und setzen verstärkt auf neueste Technik“, kündigte Strobl gestern in Stuttgart an. Zudem setze sich das Land für die Pflicht zum Einbau von nicht abschaltbaren Notbremssystemen in Lastwagen ein. Auch die Groko will das. Mit einer echten Notbremse hätte sich der schwere Lastwagenunfall mit vier Toten vor einer Woche bei Walldorf wohl nicht ereignet, sagte Strobl.

Mit fast 326 500 Verkehrsunfällen landesweit (plus 3,7 Prozent) sei ein neuer Höchststand erreicht worden, erklärte der Minister. „Besonders bitter“ sei der Anstieg bei der Zahl der Getöteten: 458 Menschen kamen 2017 auf Baden-Württembergs Straßen ums Leben, rund 13 Prozent mehr als im Jahr davor. 104 Menschen starben auf dem Motorrad (plus 38,7 Prozent), 111 Menschen bei Lastwagenunfällen (plus 20,7). Raserei war die Hauptursache: 40 Prozent der Auto- und 70 Prozent der Motorradfahrer waren zu schnell, bevor sie starben.

Autobahnkreuz ist Brennpunkt

Alexander Ulmer, Leiter des Verkehrskommissariats Walldorf, bezeichnete Blitzerkontrollen als eine Möglichkeit von vielen. Er nannte auch Stauwarnanlagen. Die Zahl der Lastwagen allein auf der wichtigen Autobahn 6 bezifferte der Polizeioberrat mit 20 000 täglich. „Bis zur Wiedervereinigung war die A 6 nur mäßig belastet, jetzt ist sie längst eine Hauptschlagader des internationalen Verkehrs“, sagte Ulmer. Es fehlten auch Parkplätze für den Schwerlastverkehr. Was das Autobahnkreuz Walldorf angehe, wolle sich eine Expertenkommission mit der Lage dort beschäftigen.