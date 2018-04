Strommasten reichen aus

Anzeige

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch wird laut der Studie auf 28 Prozent im Jahr 2024 beziehungsweise 43 Prozent im Jahr 2034 steigen. So könnte sich Hessen besser selbst mit Strom versorgen als heute, bliebe aber trotzdem Strom-Importeur. Zwar werden Geräte immer effizienter und verbrauchen somit weniger Strom, es kommen aber auch neue Anforderungen hinzu, etwa durch die Elektromobilität oder durch elektrische Wärmepumpen. Allein die Elektromobilität treibt laut den Autoren der Studie den Verbrauch um 1088 Gigawattstunden im Jahr 2034 nach oben. Dabei gehen sie von einem Anteil an Elektromobilität von bis zu 19 Prozent aus . lhe

