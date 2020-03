Studenten mit großer Hilfsbereitschaft

Mannheim/Stuttgart.Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Medizinstudierenden in der Corona-Krise. An den fünf Unikliniken im Südwesten haben sich bereits 4000 Studenten für die Mithilfe im Gesundheitswesen gemeldet. Von einem „herausragenden Engagement“ spricht die Ministerin. Bauer weiter: „Die Krise zeigt uns, dass Zusammenhalt auch in schwierigen Zeiten unser Land auszeichnet.“ Die hohe Resonanz auf ihren Aufruf sei von „unschätzbarem Wert“.

Unikliniken, andere Krankenhäuser und Gesundheitsämter brauchen in der jetzigen Krisensituation dringend personelle Verstärkung, erläutert Bauer. Die Medizinstudenten könnten an den Telefonhotlines Auskunft geben, bei den Corona-Tests oder im Labor helfen, Transportdienste unterstützen und die Kinderbetreuung des Gesundheitspersonals übernehmen.

Etwa 500 Studenten sind allein beim Universitätsklinikum Mannheim Bauers Appell gefolgt, jeder dritte der eingeschriebenen angehenden Mediziner. Die Klinikleitung kalkuliert, dass sie 150 Helfer einsetzen kann, erläutert Heiner Averbeck, der Leiter einer von der Fachschaft Medizin eingesetzten Taskforce. Derzeit laufen Schulungen, um die Studierenden auf ihren Einsatz vorzubereiten. Je nach Vorbildung könne das auch Hilfe in der Pflege sein, sogar in der Intensivstation.

Die Bezahlung der Helfer hängt nach Averbecks Angaben von der Qualifikation ab, die über die Einstufung in die Tarifgruppen entscheide. Ob die Unterstützung auch als Studienleistung oder Ersatz für ein Praktikum anerkannt werde, sei noch offen. Mit gut 1000 haben sich an der Uniklinik Freiburg die meisten Medizinstudenten gemeldet. In Tübingen sind es bisher 800, in Heidelberg rund 1000. Im Blick auf den erwarteten Anstieg der Corona-Patienten haben viele Krankenhäuser Bedarf für zusätzliches Personal. 35 Häuser haben sich auf der Internetseite „Mediziner versus Covid-19“ registrieren lassen. Meist werden hier Studenten mit medizinischen Vorkenntnissen gesucht, zum Teil Pfleger und Ärzte. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund bietet eine kostenfreie Berufs- und Haftpflichtversicherung an.

Wird Staatsexamen verschoben?

Nicht zur Welle der Hilfsbereitschaft passt der aktuelle Streit um eine Verschiebung der zentralen Mediziner-Prüfung M2. Das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) und der Medizinische Fakultätentag haben empfohlen, das Anfang April anstehende zweite Staatsexamen um ein Jahr zu verschieben. Die 4600 bundesweit betroffenen Studenten sollen das Examen dann 2021 parallel zur praktischen Prüfung M3 machen.

„Das ist eine unglaubliche Belastung für die Studierenden“, kritisiert Averbeck. Die Betroffenen hätten jetzt drei Monate auf die Prüfung gelernt und würden zwei Wochen vor dem Termin voll in der Luft hängen. In einer Petition verlangen 13 300 Unterstützer, den Termin beizubehalten. Die Wissenschaftsminister suchen noch nach einem Ausweg.

