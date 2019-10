Stuttgart 21: Tunnelbohrer wird abgebaut

Stuttgart.Jahrelang hatte sich die Tunnelbohrmaschine „Suse“ auf der Baustelle Stuttgart 21 durch das Erdreich gebuddelt, nun ist Schluss: „Suse“ wird zerlegt und soll in Teilen von Hersteller Herrenknecht in künftigen Maschinen wiederverwendet werden. Das sogenannte Remanufacturing sei der Königsweg, den Wert der Komponenten zu bewahren. Geprüft und aufbereitet seien diese so gut wie neue Teile, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. „Suse“ hatte große Teile des Fildertunnels gegraben, der den Stuttgarter Hauptbahnhof mit dem Flughafen und der Neubaustrecke Richtung Ulm verbinden soll. lsw

