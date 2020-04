Stuttgart legt Beratungs-Programm für Firmen auf

Stuttgart.Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will nach Informationen dieser Zeitung ein umfassendes Beratungsprogramm für Firmen in der Corona-Krise auflegen. Es richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, Soloselbstständige sowie Angehörige der Freien Berufe.

Diese würden aktuell besonders leiden „unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie durch massive Einbrüche bei den Umsätzen, wegfallende Aufträge oder nicht rechtzeitige Lieferung von Vorprodukten. Ergebnis sind massive Liquiditätsprobleme bis hin zu drohenden Insolvenzen“, schreibt Hoffmeister-Kraut in der Kabinettsvorlage zu ihrem Vorhaben, das der grün-schwarze Ministerrat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag verabschieden will.

Das Programm richtet sich an Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Vorjahresumsatz der Firma höchstens 50 Millionen Euro betrug – und die Bilanzsumme nicht höher als 43 Millionen Euro war. Die Beratungen müssen laut der Kabinettsvorlage in Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Pandemie stehen. Routinemäßige Konsultationen zu allgemeinen Rechts-, Versicherungs- und Steuerfragen würden nicht berücksichtigt.

Hoffmeister-Kraut zufolge benötigten kleine und mittlere Unternehmen wegen der Einbrüche durch die Corona-Pandemie „kurzfristige und niedrigschwellige Hilfestellung durch externe Experten“. Die Krisenberatung solle dazu dienen, in den Unternehmen eine erste Bestandsaufnahme und eine Liquiditätsplanung durchzuführen sowie einen Maßnahmenplan zur Krisenbewältigung zu entwickeln. Die Unternehmen können bis zu vier Beratungstage kostenlos beantragen.

Durchgeführt wird das Programm von freiberuflichen und festangestellten Beratern vom Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft in Baden-Württemberg, der Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Mittelstand und Handwerk (BWHM), dem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Baden-Württemberg sowie vom Südwest-Handelsverband. Insofern es umsetzbar ist, soll die Beratung per Videokonferenz, E-Mail oder per Telefon erfolgen. Das Land fördert die Corona-Beratung mit knapp 2,2 Millionen Euro. Ist die Nachfrage groß, sollen die Mittel aufgestockt werden.

Das Programm ist zunächst bis Jahresende angelegt, die Förderung kann bis zum 30. November beantragt werden. „Damit werden alle relevanten Branchen wie Industrie und verarbeitendes Gewerbe, Handel, Handwerk, Gastgewerbe sowie die sonstigen Dienstleistungsbereiche abgedeckt“, so die Ministerin.

Beim Corona-Soforthilfeprogramm des Landes erhalten Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten je nach Mitarbeiterzahl gestaffelt für drei Monate einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 30 000 Euro. Betriebe ab 51 Mitarbeitern können hingegen Kredite beim Bund beantragen.

