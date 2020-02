Stuttgart lockt Kandidaten der zweiten Reihe

Stuttgart.In der baden-württembergischen Ämterhierarchie gilt der Chefsessel im Stuttgarter Rathaus eigentlich als Nummer 2 gleich nach dem Ministerpräsidenten. Nach der quälenden Kandidatensuche in den letzten Wochen muss diese Liste aber neu gewichtet werden. Gleich reihenweise holten sich vor allem die Grünen Absagen bei Parteifreunden mit überregionaler Ausstrahlung. Notgedrungen setzen alle Parteien im Kampf um die Nachfolge von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) auf Kommunalpolitiker mit Erfahrung und Verankerung vor Ort.

Nach langem Anlauf ging es plötzlich ganz schnell: Als letzte große Partei präsentierte die CDU mit Frank Nopper, dem langjährigen OB von Backnang, am Sonntag ihren Mann für die OB–Wahl. Zuvor hatte der als Favorit gehandelte Schwäbisch Gmünder OB Richard Arnold (61 Jahre) den Stuttgarter Parteifreunden einen Korb gegeben.

Nopper hat sich in 18 Jahren als Stadtoberhaupt der 35 000-Einwohnerstadt Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen guten Namen erworben. Der 58-Jährige mit der streng gegelten Frisur stammt aus einer bekannten Stuttgarter Familie. Sein Vater hatte 1966 als OB kandidiert. Nachdem die Findungskommission den ehrgeizigen CDU-Kreischef Stefan Kaufmann mühsam von einer Kampfkandidatur abhalten konnte, wurde Nopper am Sonntag einstimmig vom Kreisvorstand nominiert. Die Christdemokraten, die vor Kuhn über Jahrzehnte im Stuttgarter Rathaus regierten, sehen sich mit Nopper im Vorteil gegenüber den Grünen als Platzhirsch.

Die Grünen, die mit Abstand die stärkste Gemeinderatsfraktion stellen, gehen mit der ehrenamtlichen Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle ins Rennen. Die 57-Jährige arbeitet in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Bereich Bürgerbeteiligung. Schon vor acht Jahren war sie in ihrer Partei im Gespräch, ehe Kuhn seinen Hut in den Ring warf.

Aber selbst in den Stuttgarter Außenbezirken ist Kienzle kaum bekannt. Zunächst muss sie mit dem Eindruck fertig werden, nur dritte oder vierte Wahl ihrer Partei für das so wichtige Amt zu sein. Als Favoritin galt Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die als Erste absagte. Auch der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir wollte sich den anstrengenden und mit vielen Anfeindungen verbundenen Job im Rathaus nicht antun. Irgendwann wurde die Not so groß, dass die Stuttgarter Grünen sogar über eine nochmalige Kandidatur des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer nachdachten. Doch der blieb bei seinem Nein.

Ziemlich holperig verlief auch die Kandidatensuche der SPD, die mit ihrem Stadtratsfraktionschef Martin Körner zumindest bei der Nominierung die Nase vorn hatte. Der 49-Jährige gilt als kommunalpolitischer Fachmann. Aber die SPD ist in Stuttgart inzwischen so weit abgeschlagen, dass sich Körner nur mit Unterstützung anderer Parteien Chancen ausrechnen kann. Er wird wie Nopper um die Unterstützung von FDP und Freien Wählern buhlen.

Weil absehbar war, dass er die Unterstützung seiner SPD nicht bekommen würde, hat sich Marian Schreier für eine unabhängige Kandidatur entschieden. Der 29-Jährige muss sich als Bürgermeister des südbadischen Tengen mit nicht einmal 5000 Einwohnern in Stuttgart an neue Größenordnungen gewöhnen. Nachdem sich das Kandidatenfeld bei den großen Parteien geklärt hat, steht das riskante Experiment aber in neuem Licht da. Auch Schreier ist in Stuttgart aufgewachsen.

Die Wahl des künftigen Stuttgarter Stadtoberhauptes ist für Anfang Oktober geplant. Ein wenig Rückenwind kann die Partei des siegreichen Kandidaten mitnehmen für den Wahlkampf auf Landesebene, wo Mitte März gewählt wird.

