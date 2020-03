Stuttgart meldet sinkende Zahlen

Stuttgart.Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im März nochmals leicht gesunken. Die Statistik ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, weil die Daten erhoben wurden, bevor Mitte des Monats das öffentliche Leben im Südwesten wegen der Coronavirus-Pandemie weitgehend heruntergefahren wurde, flächendeckend Geschäfte schließen mussten und Unternehmen ihre Produktion stoppten. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte, waren zum Stichtag 214 118 Menschen ohne Job registriert. Das waren 1,6 Prozent weniger als im Februar, aber 10,9 Prozent mehr als im März 2019. Die Quote sank von 3,5 Prozent im Februar auf nun 3,4 Prozent. lsw

