Stuttgart mit vielen Demos

Stuttgart.Nach den Einsätzen vor einer Woche steht Stuttgarts Polizei erneut ein Wochenende mit zahlreichen Demonstrationen bevor. Die meisten davon richten sich nach Angaben der Stadt gegen die Coronavirus-Beschränkungen und dürften kleiner ausfallen als zuvor. Bis Freitagnachmittag seien neun Veranstaltungen genehmigt worden. Unklar ist, ob eine von der Stadt untersagte Demonstration der AfD am Sonntag stattfinden darf. Es sei ein Widerspruch eingegangen, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Den Anfang wollte die „Initiative Querdenken 711“ bereits am Freitagabend mit einem Fahrradaufzug aus der Innenstadt auf den Cannstatter Wasen machen. Angemeldet waren nach Stadt-Angaben rund 500 Teilnehmer. Für die Initiative bestätigte deren Gründer Michael Ballweg die Planung. Er selbst habe die Veranstaltung aber weder organisiert noch angemeldet. Ballwegs Initiative hatte für Aufsehen gesorgt. Am vergangenen Samstag waren rund 5000 Menschen in Stuttgart gegen Beschränkungen in der Corona-Krise auf die Straße gegangen. Ballweg hatte nach dem Protest angekündigt, selbst keine Demonstration mehr organisieren zu wollen. lsw

