Stuttgart ohne ältere Diesel

Stuttgart.Wochen- und monatelang wurde darum gerungen, am Ende ging es um jedes einzelne Wort in einem sechs Seiten umfassenden Beschluss: Die grün-schwarze Regierungskoalition hat gestern in Stuttgart ein ganzjähriges Fahrverbot für ältere Dieselautos der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter vom 1. Januar 2019 an im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet beschlossen.

Nach Urteilen des Stuttgarter Verwaltungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig zu Maßnahmen zur Luftreinhaltung war die Landesregierung unter Handlungszwang. „Ziel war, Fahrverbote so gut wie möglich zu vermeiden. Das war leider nicht ganz möglich“, sagte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne). Zunächst ausgenommen bleiben Euro-5-Diesel – zumindest für ein Jahr.

Ausnahmen bei den Verkehrsbeschränkungen Vom Fahrverbot ausgenommen sind unter anderem Fahrten zur Versorgung des Lebensmitteleinzelhandels, der Apotheken, Altenheime und Krankenhäuser.

Auch Fahrten für soziale und pflegerische Hilfsdienste, Fahrten bei medizinischen Notfällen und von Kleinbetrieben wie beispielsweise Privatfahrschulen sind erlaubt.

Mobile Arbeits-, Land- und Zugmaschinen sind auch ausgenommen.

Zudem gehören Motorräder, Mofas und dreirädrige Kfz sowie Oldtimer zu den Ausnahmen. (lsw)

Über diese Frage konnten sich Grüne und CDU lange nicht verständigen, ein Fahrverbot für Euro-5-Diesel hatte die CDU stets als rote Linie ausgegeben. „Das hätte eine Sollbruchstelle der Koalition werden können“, sagte Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU). Nun gibt es einen Aufschub. Sollte bis Juli 2019 noch keine deutliche Luftverbesserung im Stuttgarter Kessel eingetreten sein, könnten auch Euro-5-Diesel noch von einem Fahrverbot betroffen sein – unter Umständen ab 2020 –, sofern sie nicht nachgerüstet und damit schadstoffärmer werden.