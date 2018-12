Stuttgart will Geld von VW zurück

Stuttgart.Jetzt macht das Land Baden-Württemberg in Sachen Diesel-Skandal ernst: Gestern hat Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) im Kabinett über eine Schadenersatzklage der Regierung gegen den Autobauer VW informiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum klagt das Land überhaupt?

Die Klage, die das Finanzministerium bis Ende 2018 einreichen will, soll auf Schadenersatz wegen manipulierter Abgaswerte lauten. Schaden sei entstanden, sagte Sprecherin Martina Schäfer, weil das Land bestimmte Diesel-Fahrzeuge – nämlich die der Marken VW, Audi, Skoda und Seat mit dem Motortyp EA 189 – gekauft hat. „Hätten wir gewusst, dass die Motoren nicht zulassungsfähig sind, hätten wir die Autos nicht gekauft“, sagte sie. Zu einer Klage sei das Land wegen der Landeshaushaltsordnung (LHO) verpflichtet.

Inwiefern zwingt die LHO die Regierung dazu?

Im Paragraf 34 der LHO steht: „Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben.“ Das hieße: „Wenn das Land Einnahmen generieren kann, ist es dazu verpflichtet“, so Schäfer. Schadenersatz-Zahlungen seien als Einnahmen zu werten.

Worauf stützt sich die Klage?

Genau gehe es um den Paragrafen 826 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Hier heißt es grob: Wer einem anderen sittenwidrig und vorsätzlich Schaden zufügt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Das Land wirft VW also vor, absichtlich getrickst zu haben. Dem Ausgang eines möglichen Prozesses stehe man „positiv“ gegenüber, so Schäfer.

Werden bald auch andere Hersteller verklagt?

Außer VW will Stuttgart keine weiteren Autobauer verklagen, sagte gestern Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Bei Klagen müsse man die Aussicht auf Erfolg prüfen. Bei VW liege das auf der Hand. Im Gegensatz zu anderen habe man mit der Schummelsoftware betrogen, sagte ein Sprecher.

Um wie viele Fahrzeuge handelt es sich?

Der Großteil der betroffenen Fahrzeuge seien Polizei-Autos. Eine Zahl konnte Schäfer nicht nennen. „Eine Abfrage bei den Ressorts ist bereits erfolgt“, sagte sie. Auch die Höhe der Forderung werde gerade geprüft.

Klagen nun auch andere Bundesländer?

Wie die „Rheinische Post“ in Düsseldorf berichtete, prüft Nordrhein-Westfalen eine mögliche Klage. Laut der Sprecherin der hessischen Staatskanzlei, Ilka Ennen, beobachtet das Land die Situation. „Man schaut sich das an – eine Prüfung kann man das aber nicht nennen.“ In Rheinland-Pfalz sei der Fall komplexer, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Almut Rusbüldt. „Weil es hier keine zentrale Zuständigkeit für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen gibt, prüfen wir die Sache momentan noch.“ Eine Sammelklage, wie die Musterfeststellungsklage von Diesel-Verbrauchern, ist laut dem Mannheimer Rechtswissenschaftler Jan Henrik Klement nicht möglich: „Das ist nur natürlichen Personen vorbehalten.“

Was ist die Musterfeststellungsklage?

Vor wenigen Tagen haben rund 19 000 Diesel-Besitzer über ein Register auf einer Internetplattform Klage gegen VW auf Schadenersatz eingereicht. Die Idee: Ein Verbraucherverband zieht stellvertretend für die Bürger vor Gericht. Wer letztendlich wie viel Geld zurückbekommen könnte, müsste dann jedoch im Einzelfall geprüft werden.

Was sagt VW zu den Vorwürfen?

Der Konzern kommentiere Überlegungen Dritter nicht. „Wir haben keine Kenntnis von einer Klage und können uns daher nicht zu möglichen Inhalten äußern“, so ein Sprecher. Der Konzern sehe keine Gründe für eine Klage, „denn Diesel-Motoren des Typs EA 189 sind sicher und fahrbereit“. (mit dpa)

