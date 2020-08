Stuttgarts Wirtschaftsministerin warnt vor zweitem Lockdown

Stuttgart. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) warnt vor einer Insolvenzwelle, falls es zu einem zweiten Lockdown kommt. Außerdem will sie den Textil-Einzelhandel im Südwesten mit einem 40-Millionen-Euro-Programm stärken.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt - was wären die Folgen für die Wirtschaft in Baden-Württemberg, käme es zu einem zweiten Lockdown?

Nicole Hoffmeister-Kraut: Da kann ich nur davor warnen. Ein zweiter Lockdown hätte in besonderer Weise für Baden-Württemberg mit seiner Wirtschaftsstruktur dramatische Auswirkungen. Es droht eine massive Insolvenzwelle ganz besonders in den Branchen, die bereits vom ersten Lockdown stark betroffen waren.

Was bedeutet das konkret?

Hoffmeister-Kraut: Wenn wir jetzt nochmals Einschränkungen hätten, hätte das vor allem auf die Dienstleistungsunternehmen enorme Auswirkungen. Kredite könnten nicht mehr beglichen werden - und damit käme auch die Finanzwirtschaft in eine dramatische Schieflage. Dazu kommt, dass die staatlichen Mittel endlich sind. Wir haben schon viele Milliarden zur Stabilisierung der Wirtschaft ausgegeben - und können das in dieser Höhe nicht mehr wiederholen. Nur wenn die Infektionszahlen unter Kontrolle bleiben, wird sich die Wirtschaft weiterhin positiv entwickeln. Unter diesen Voraussetzungen gehen wir davon aus, dass der Tiefpunkt überschritten ist. Da wir aber vom Export abhängig sind, ist der Pandemieverlauf in anderen Ländern für uns von großer Bedeutung. Nehmen Sie nur die Situation in den USA. Der historische Wirtschaftseinbruch dort führt auch zu großen Problemen bei uns.

Welche Branchen werden Jahre benötigen, um sich zu erholen?

Hoffmeister-Kraut: Das sind vor allem die Branchen, die nach wie vor ihr Geschäftsmodell nicht so praktizieren können wie vor der Krise. Das gilt zum Beispiel für die gesamte Veranstaltungs- und Eventbranche, Messeveranstalter, Schausteller oder auch für viele Bereiche in der Tourismusbranche. Aber auch in unseren industriellen Kernbranchen müssen wir mit einer längeren Durststrecke rechnen.

Ist im Nachtragshaushalt des Landes ein weiteres Investitionsprogramm für die Wirtschaft nötig?

Hoffmeister-Kraut: Wir haben in der Corona-Krise ja eine Vielzahl von Beteiligungs-, Unterstützungs- und Förderprogrammen für die Wirtschaft aufgelegt. Nach der nächsten Steuerschätzung Anfang September werden wir wissen, wie viele Mittel wir für ein eigenes Konjunkturprogramm des Landes zur Verfügung haben, das ich eindeutig befürworte. Weiter will ich auch erreichen, dass wir zentrale Projekte wie die Umsetzung eines eigenen Innovationsparks für künstliche Intelligenz vorziehen. Vor allem der Einzelhandel im Land ist von der Krise stark betroffen.

Planen Sie eine weitere Unterstützung?

Hoffmeister-Kraut: Wir bereiten aktuell ein Sonderförderprogramm für den Bekleidungshandel vor, für das wir bis zu 40 Millionen Euro beantragen wollen. Dafür werde ich mich in der Koalition einsetzen. Vor allem die Läden mit Bekleidung und Schuhen waren vom Lockdown und den Folgen stark betroffen, da sich das Kaufverhalten in den Onlinehandel verlagert hat. Wir müssen den stationären Handel stärken. Das Geld soll dem Handel gezielt für Marketingmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, damit die stationären Geschäfte erhalten bleiben. Wenn wir attraktive Innenstädte wollen, müssen wir den Einzelhandel jetzt gezielt unterstützen, sonst droht ein Ladensterben. Ein anderes Thema: In der Corona-Pandemie wurden die Defizite bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Kitas und Schulen waren zu -deutlich.

Was denken Sie darüber?

Hoffmeister-Kraut: Es gibt viele Defizite. Wenn die Kinder im Online-Unterricht sind und parallel der Haushalt gemanagt werden muss, bleibt das meistens nach wie vor an den Frauen hängen. Sie sind stark in der Pflicht - und viele übernehmen die Aufgaben auch gern, weil man für seine Kinder da sein will. Durch das Homeoffice ist vieles leichter geworden. Aber parallel zur Kindererziehung kommt man natürlich schnell an seine Grenzen. Leider wird es den Männern oft noch negativ ausgelegt, wenn sie sich um Kinder und Haushalt kümmern. Doch darüber redet niemand offen. Ich persönlich habe eine tolle Familie - und gute Freunde, die uns mit unseren drei Kindern helfen. Als Mutter kommt man jedenfalls abends nicht heim und kann die Füße hochlegen.

Was könnte eine Lösung sein?

Hoffmeister-Kraut: Zum Beispiel, dass es nur in begründeten Ausnahmefällen noch berufliche Abendveranstaltungen gibt. Eine solche Regelung, wie es sie anderswo schon gibt, wäre auch in Deutschland gut - in der Politik und in der Wirtschaft. Würde es hierzu einen gesellschaftlichen Konsens geben, würde dies dazu beitragen, dass berufstätige Eltern ihre Kinder zumindest abends regelmäßig sehen. Schließlich sollte man den Erziehungsauftrag für die Kinder ja nicht komplett an Dritte übergeben. Bei der Kindererziehung ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität wichtig, also die Zeit, die wir mit den Kindern verbringen.

