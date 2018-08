Suche nach Nachwuchs – im Auftrag des Herrn

Anzeige

Mainz.Die großen Kirchen leiden unter Pfarrermangel. In der katholischen Kirche fehlt es an Nachwuchs, in der evangelischen gehen viele Geistliche in Rente. Priester aus dem Ausland sollen dazu beitragen, dass Gottesdienste selbst in kleinen Gemeinden stattfinden und Priester entlastet werden.

Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, deren Gebiet sich teils über Rheinland-Pfalz erstreckt, versucht schon jetzt, mit gezielter Nachwuchswerbung genug Pfarramtskandidaten für die kommenden Jahre zu gewinnen. Auch Quereinsteiger und „Spätberufene“ sollen zum Zuge kommen. Bis 2020 könnten alle Stellen gut besetzt werden, erklärt Pressesprecher Volker Rahn. „Aber dann wird es für etwa ein Jahrzehnt tatsächlich eng, da die geburtenstarken Jahrgänge in großer Zahl in den Ruhestand gehen.“

Noch stärker als die evangelische ist die katholische Kirche vom Nachwuchsmangel betroffen. In diesem Jahr folgt nach Angaben eines Sprechers im Bistum Mainz ein Priester dem Ruf Gottes, 2017 gab es gar keine Weihe. 2018 gehen zwei Priester in Rente. Auch im Bistum Trier ist die Zahl der aktiven Priester zurückgegangen, in den letzten beiden Jahren um rund 50, teilt eine Sprecherin mit. 2017 wurden drei Männer geweiht, 2018 auch. Für die nächste Dekade geht das Bistum von einem Rückgang von 100 Priestern aus.