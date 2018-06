Suche nach verbotenen Schätzen

Anzeige

Wiesbaden.Wenn Schatzsucher in Hollywood-Filmen auf Entdeckungstour gehen, müssen sie sich vor tödlichen Flüchen und gefährlichen Fallen in Acht nehmen. In Hessen drohen Schatzsuchern dagegen ganz andere Risiken – zumindest wenn sie ohne Erlaubnis unterwegs sind: Verfolgung durch Polizei und Denkmalschutzbehörde. Denn die illegale Suche nach Kulturgütern im Boden steht seit Jahren im Fokus von Ermittlern.

„Raubgräberei“ lautet das Schlagwort. Dabei sind die Täter eigentlich keine Räuber: Sie üben zumindest gegenüber Menschen keine Gewalt aus. Mit Spaten, Spitzhacke und Metalldetektor suchen sie nach wertvollen Gegenständen im Boden. Abgesehen hätten sie es meist auf „Münzen und alle anderen möglichst wertvollen und ästhetischen Gegenstände aus Metall“, sagt Christoph Schulte, Sprecher des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden.

Dem LKA seien seit 2010 knapp 80 Fälle von so genannten illegalen Nachforschungen bekannt, also etwa zehn Verfahren pro Jahr. „Wir gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht jede beobachtete Schatzsuche der Polizei gemeldet wird“, erklärt Schulte. Das LKA vermutet, dass in Hessen vor allem Einzelgänger und Gelegenheitstäter am Werk sind, selten Profis und Banden.