Suche nach Verursacher

Wiesbaden.Ein dünner Ölteppich an der Main-Mündung beschäftigt die Polizei. Es werde nach dem Verursacher gesucht, sagte gestern ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wiesbaden. Ein Fußgänger hatte am Montag im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim den Ölfilm auf dem Fluss entdeckt.

Ob die Flüssigkeit wegen eines Unfalls oder mit Absicht in den Fluss gelangt ist, war zunächst unklar. Wie der Sprecher weiter sagte, deuteten Konsistenz und graue Farbe des Öls darauf hin, dass es sich um eine ältere Flüssigkeit gehandelt haben könnte.

Die Verunreinigung mit der ölhaltigen Substanz habe sich in der Main-Mündung bis zur Schleuse Kostheim gezogen, hatten die Beamten am Vorabend mitgeteilt. Nun prüft die Polizei, welche Schiffe in der Nähe der Schleuse angelegt haben. Dazu gebe es Aufzeichnungen.