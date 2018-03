Südhessen meldet mehr Schüler

Wiesbaden.An den allgemeinbildenden Schulen in Hessen sitzen im laufenden Schuljahr rund 628 200 Schüler in den Klassen. Damit blieb die Zahl bei einem Minus von 120 im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert, wie das Statistische Landesamt gestern mitteilte. Es gibt aber regionale Unterschiede: Während die Schulen in Südhessen ein Plus registrierten, gab es in Mittel- und Nordhessen leichte Rückgänge.

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.02.2018