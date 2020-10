Südwest-CDU für Parteitag vor Mitte Januar

Stuttgart.Die CDU in Baden-Württemberg macht sich dafür stark, dass der verschobene Bundesparteitag der Christdemokraten schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 16. Januar 2021, stattfinden soll. Ist dies nicht möglich, soll der Wahlparteitag dann erst an Ostern, also Anfang April 2021, realisiert werden.

Dieser Redaktion liegt hierzu ein Schreiben des Generalsekretärs der baden-württembergischen CDU, Manuel Hagel, an den Generalsekretär der Bundes-CDU, Paul Ziemiak, vor. Hagel berichtet in dem Brief über einen einstimmigen Beschluss des Landesvorstandes sowie der Kreisvorsitzenden der Südwest-CDU, die die Umsetzung dieses Zeitplans einfordern.

In Baden-Württemberg ist am 14. März 2021 Landtagswahl. Die CDU will mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann stärkste Kraft im Südwesten werden. Der CDU-Bundesvorstand hatte wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eine Verschiebung des für 4. Dezember geplanten Parteitages beschlossen.

Wenn auch Anfang des neuen Jahres kein Präsenzparteitag möglich sei, solle ein digitaler Parteitag abgehalten werden. Fehle dafür noch eine gesetzliche Grundlage, solle es einen digitalen Parteitag mit Vorstellungsrunde und eine anschließende Briefwahl geben. Der Beschluss hatte zu Kontroversen innerhalb der Partei geführt. mis

