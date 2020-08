Südwest-SPD setzt auf Scholz

Stuttgart.Baden-Württembergs SPD-Chef Andreas Stoch sieht in Kanzlerkandidat Olaf Scholz ein politisches Pfund, das er im beginnenden Landtagswahlkampf Gewinn bringend einsetzen will. „Wenn Scholz es schafft, den Führungsanspruch zu vermitteln, dann profitieren wir in Baden-Württemberg“, sagt Stoch am Tag nach dessen Kür. Für ihn sei es „gut und richtig, dass der Bundesfinanzminister die Kandidatur übernimmt“. Juso-Landeschef Pavlos Wacker hält die frühe Weichenstellung für einen Vorteil. „Olaf Scholz hat in der Corona-Krise bewiesen, dass er es kann“, lobt der Nachwuchsmann. Dagegen hat die Parteilinke und Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis Zweifel.

Stoch war in der vergangenen Woche einer der ersten, der sich - im Interview mit dieser Zeitung - klar in der Öffentlichkeit für Scholz als Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl ausgesprochen hatte. Kein Wunder, dass er sich nun „sehr freut“ über das schnelle und eindeutige Votum des Parteivorstandes für den Finanzminister. „Das sorgt für Klarheit“, lobt Stoch. Gerade für die Südwest-SPD sei das sehr wichtig: „Uns ist klar, dass die politische Großwetterlage eine große Rolle für die Landtagswahl im März 2021 spielt.“

Schwerpunkt Zukunft des Autos

Stoch erwartet, dass im kommenden Frühjahr neben der Bildungspolitik die Wirtschaftskrise und die Zukunft des Automobils Schwerpunkte des Wahlkampfs sein werden. „Da geht es nicht nur um Technologie, sondern gerade für die SPD um die betroffenen Menschen“, betont er. Scholz habe beim Konjunkturpaket des Bundes und früher als Arbeitsminister gezeigt, dass er mit Krisen, Entlassungen und Standortschließungen umgehen könne.

Die Südwest-SPD hatte die eigentlich für Mai in Heilbronn geplante Kür Stochs zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl wegen der Corona-Sperren verschieben müssen. Das soll nun bei einem Parteitag Mitte November in Freiburg nachgeholt werden. Dort stehen auch die Neuwahl des kompletten Landesvorstands und die Verabschiedung des Wahlprogramms auf der Tagesordnung. Die Genossen haben bisher erst in 20 der 70 Landtagswahlkreise ihre Kandidaten nominiert, berichtet Generalsekretär Sascha Binder. Bisher hätten die Versammlungen unter den Pandemiebedingungen gut funktioniert. Binder: „Wir sind sehr vorsichtig, dass bei unseren Veranstaltungen nichts passiert.“

Juso-Mann Wacker zählte bisher nicht zum Scholz-Fanclub. „Wir sind nicht bei allen Themen einer Meinung“, sagt er. Trotzdem bekomme er die Unterstützung der Jusos, wenn er starkes sozialpolitisches Profil entwickle. „Scholz muss sich da auf die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zubewegen“, fordert er. Wie Stoch erwartet auch Wacker Rezepte für die Wirtschaftskrise und die Transformation der Autoindustrie.

Während Wacker davon ausgeht, dass Scholz und die beiden Parteivorsitzenden sich zu einem funktionierenden Team zusammenraufen, hat die SPD-Linke Mattheis genau daran ihre Zweifel. Scholz sei zwar populär, aber die letzten Bundestagswahlen hätten gezeigt, dass sich Beliebtheitswerte nicht automatisch auf die Partei übertragen lassen. Es nütze wenig, wenn die SPD gute Inhalte habe, aber der Kanzlerkandidat dann auf Beinfreiheit bestehe. Mattheis: „Ich habe die große Befürchtung, dass die Person nicht den Inhalten folgt.“

Wahlkampf voller Unsicherheit

Binder bereitet in diesen Sommertagen mit Hochdruck den Wahlkampf vor. Wegen der unklaren Entwicklung der Corona-Infektionen sei es derzeit völlig offen, ob überhaupt Großveranstaltungen möglich seien. Vieles werde gerade zweigleisig geplant, berichtet er. Es sei im Moment schwer einzuschätzen, wie die Bürger auf Infostände reagieren oder ob sie zu Wahlveranstaltungen kommen. Stoch fasst die unsichere Lage zusammen: „Niemand weiß, ob nicht alle Planungen wieder über den Haufen geworfen werden.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020