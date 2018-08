Südwesten auf Platz vier

Anzeige

Stuttgart/Berlin.Baden-Württemberg hat trotz einiger Probleme an den Schulen nach einer aktuellen Studie bundesweit immer noch eines der besten Bildungssysteme. In dem gestern in Berlin veröffentlichten Bildungsmonitor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln rangiert Baden-Württemberg auf dem vierten Platz der 16 Bundesländer. Im Vergleich zur Studie von 2013 verschlechterte sich der Südwesten aber leicht.

Ein Manko: Der Anteil der Kindergarten- und Grundschulkinder in Ganztagseinrichtungen sei im bundesweiten Vergleich sehr niedrig. Hier sehen die Forscher Nachholbedarf. Lob gab es unter anderem dafür, dass relativ wenige Jugendliche im Südwesten ohne eine Ausbildungsstelle blieben. Wenige Jugendliche brächen ihre Ausbildung ab, und die Hochschulabsolventen seien vergleichsweise jung. Grundschüler würden früh in Fremdsprachen unterrichtet, und Hochschulen seien attraktiv für Studenten aus dem Ausland.

Die Wissenschaftler warfen in diesem Jahr speziell einen Blick auf die Digitalisierung. Hier wurde Baden-Württemberg insgesamt mit „überdurchschnittlich“ bewertet. In die Analyse einbezogen wurden unter anderem die IT-Ausstattung von Schulen und die Einschätzung der Kompetenz von Lehrern.