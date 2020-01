„Südwesten droht kein Abstieg“

Stuttgart.Die Warnungen wiederholen sich immer wieder. Als „Problemregion der 90er Jahre“ beschreiben um 1990 Forscher des IMU-Instituts Stuttgart und das Umland. Wegen der Abhängigkeit von Auto- und Maschinenbau prognostizieren sie einen „großen Stellenabbau“, der damals auch eintritt. Anfang 2020 wandelt die Südwest-FDP die Warnung ab: „Wir müssen Baden-Württemberg zum Wasserstoffland Nummer 1 machen, damit wir nicht wie das Ruhrgebiet in den 90er Jahren werden.“ Dahinter steht das abschreckende Beispiel von Nordrhein-Westfalen, das in den 50er und 60er Jahren das industrielle Herz Deutschlands ist, sich aber vom wohlhabenden Vorzeigeland in kurzer Zeit zur strukturschwachen Zone entwickelt. Das, so befürchten viele, könnte sich in Baden-Württemberg jetzt wiederholen, weil das Land so stark vom krisengeschüttelten Fahrzeugbau abhängt, wie kein anderes.

Die Autobranche beschäftigt in Baden-Württemberg 470 000 Mitarbeiter direkt und in den Zulieferbetrieben. Entsprechend groß sind die Schlagzeilen, wenn zum Beispiel die Experten der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität warnen, durch die Elektromobilität, die Digitalisierung und neue Formen der Mobilität seien hunderttausende Jobs in der Vorzeigebranche in Gefahr. In einem „Extremszenario“ rechnen sie vor, bundesweit könnten bis zu 410 000 Stellen entfallen, allein im Fahrzeugbau 240 000. Das wäre fast jeder vierte Arbeitsplatz und auf Baden-Württemberg heruntergerechnet weit mehr als 100 000.

Dazu kommen Hiobsbotschaften im Wochentakt: Daimler hat gerade nochmal einen Milliardenbetrag für die Aufarbeitung der Dieselkrise zurückgestellt. VW-Chef Herbert Dies sagt auf die Frage, ob sein Unternehmen einem Absturz wie der finnische Mobilfunkhersteller Nokia entgehen könne, wörtlich: „Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, wird es sogar sehr eng.“

Aber nicht alle Fachleute teilen solche Krisenszenarien. „Baden-Württemberg droht kein Abstieg zur Problemregion“, ist zum Beispiel IG Metall-Landeschef Roman Zitzelsberger überzeugt. Dabei betont der Gewerkschafter: „Das ist aber kein Selbstläufer. Dafür muss viel getan werden.“ Zitzelsberger verweist auf eine Untersuchung des IMU-Instituts zu den Beschäftigungswirkungen der Transformation der Automobilindustrie in Baden-Württemberg. Die Experten gehen davon aus, dass bis 2030 durch den Umstieg auf elektrische Antriebe 31 000 Arbeitsplätze verloren gehen, weil die Fertigung von Verbrennungsmotoren und ihren Getrieben erheblich arbeitsintensiver ist. „Trotzdem wird die Branche ihre herausragende wirtschaftliche Bedeutung in Baden-Württemberg behalten“, schreiben die Autoren.

Branche am Scheideweg

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht das Land „am Scheideweg und die Automobilbranche mächtig unter Druck“. In den nächsten Jahren entscheide sich, „ob wir mittel- bis langfristig Gewinner oder Verlierer der Transformation sind“. Zwar habe der Südwesten die besten Voraussetzungen, aber das allein reiche nicht. „Wir müssen viel stärker als bislang in die Zukunftstechnologien rein und damit neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich am Markt platzieren“, fordert die CDU-Politikerin. Die größten Schwierigkeiten sieht Gewerkschafter Zitzelsberger nicht bei den Branchengrößen wie Daimler, Bosch oder ZF. Auch unter den Mittelständlern seien viele, die schon neue Geschäftsfelder entwickeln. Als Beispiel nennt er die Firma Eberspächer, deren Abgassysteme bei Elektromotoren ersatzlos entfallen. Es werde viele Veränderungen geben müssen. Aber der Strukturwandel vollziehe sich nicht schlagartig, sondern über eine längere Zeit. Am schwersten haben es nach Zitzelsbergers Ansicht die Unternehmen, die als verlängerte Werkbank für andere arbeiten und keine oder kaum eigene Entwicklungskompetenz haben: „Da stecken ein paar relevante Risiken drin.“

