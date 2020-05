Südwesten öffnet schrittweise Schulen und Kitas

Stuttgart.Baden-Württemberg öffnet schrittweise wieder alle Schulen und Kitas. Nach einer siebenwöchigen Corona-Schließung gehen bereits seit Montag die Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, wieder in die Klassenzimmer. Ab 18. Mai sollen Grundschüler der vierten Klasse wieder zeitweise Präsenzunterricht erhalten, um auf weiterführende Schulen vorbereitet zu werden. Ebenfalls am 18. Mai sollen die Kitas für bis zu 50 Prozent der Kinder geöffnet werden. Das teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch mit.

Sie plant, dass nach den Pfingstferien Mitte Juni alle Schüler zumindest zeitweise wieder zur Schule gehen. Der Präsenzunterricht werde dann mit dem Lernen zu Hause kombiniert. Die Jahrgangsstufen sollen zu unterschiedlichen Zeiten in die Schulen kommen – die Klassen werden verkleinert, um Abstandsgebote einhalten zu können. Ein normaler Betrieb sei aber erst wieder möglich, wenn keine Abstandsregeln mehr eingehalten werden müssen. Wann das sei, könne man heute noch nicht sagen, sagte die Ministerin und dämpfte damit Hoffnungen auf einen zügigen Rückgang zur Normalität.

Nach den Pfingstferien soll an den Grundschulen, Gymnasien, Realschulen, Haupt- und Werkrealschulen sowie Gemeinschaftsschulen alle Klassenstufen im wöchentlichen Wechsel in den Schulen unterrichtet werden. Dauerhaften Präsenzunterricht solle es für Schüler geben, die vor dem Abschluss stehen.

Gewerkschaft begrüßt Schritt

Auch die beruflichen Schulen sollen nach den Pfingstferien in den zeitweisen Präsenzunterricht einbezogen werden. Für Schüler, die regelrecht abgetaucht sind, werden jetzt Lerngruppen eingerichtet. In den Sommerferien soll es laut Eisenmann freiwillige Lernangebote geben. Die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, bezeichnete die schrittweise Öffnung der Schulen als richtig. Moritz forderte aber, nicht nur die Kernfächer zu unterrichten: „Nach der langen Quarantäne sind gerade auch Fächer wie Kunst und Musik wichtig. Auch Bewegung und Sport müssen ihren Platz unter Berücksichtigung der Hygieneregeln finden.“ lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020