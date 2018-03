Südwesten schickt Katrin Schütz

Anzeige

Stuttgart.Das Land Baden-Württemberg entsendet Katrin Schütz (Bild), CDU-Staatssekretärin im Stuttgarter Wirtschaftsministerium, in den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. Dies will das grün-schwarze Kabinett in seiner nächsten Sitzung am Dienstag beschließen. Die Kabinettsvorlage dazu liegt dieser Zeitung vor. Im 21-köpfigen Verwaltungsrat sind auch die öffentlichen Körperschaften vertreten – die Bundesregierung sowie der Bundesrat mit je drei Mitgliedern und die Spitzenvereinigungen der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften mit einem Mitglied. Dazu kommen je sieben ehrenamtliche Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Amtszeit der Mitglieder läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni 2020. mis