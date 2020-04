Susanne Eisenmann hält an Pfingst- und Sommerferien fest

Stuttgart.Am Montag startet die erweiterte Kindernotbetreuung in Baden-Württemberg, in der Folgewoche kehren die Schüler der Abschlussjahrgänge an die Schulen zurück. Im Telefon-Interview sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), warum es für Kitas, Grundschulen und Schulen allgemein derzeit noch keine weiteren Öffnungsperspektiven gibt – und dass an den Pfingst- und Sommerferien im Land nicht gerüttelt wird.

Frau Eisenmann, wie lange noch werden Kitas und Schulen geschlossen bleiben?

Susanne Eisenmann: Solange wir nicht wissen, wie gefährlich das Coronavirus ist und wie sich die Infektionen in Baden-Württemberg entwickeln, werden wir leider nicht zu einem regulären Kita- oder Schulbetrieb zurückkehren können. Wir haben im Zwei-Wochen-Rhythmus die Überprüfung auf Bundesebene, wo wir in der Infektionsentwicklung und beim Ausbreitungsgrad des Virus stehen. Und danach entscheiden wir Schritt für Schritt. Wir bereiten bereits Szenarien vor, wie Schule nach den Pfingstferien aussehen kann. Wir öffnen, so schnell es geht – aber nur unter der Gewissheit, dass wir keine weitere Infektionswelle auslösen.

Bleibt es in Baden-Württemberg bei den vorgesehenen Pfingst- und Sommerferien?

Eisenmann: Ja, dabei bleibt es. Wir werden weder an den Pfingst- noch an den Sommerferien etwas ändern. Das würde ausschließlich neue Probleme schaffen und keine lösen. Lehrkräfte und Schüler sind derzeit nicht in Ferien, sie arbeiten. Die Schüler haben Aufgaben und die Lehrer kümmern sich um sie und unterstützen, wo sie können. Da brauchen wir auch Phasen der Entspannung. Zudem ist Baden-Württemberg ein Tourismusland. Gastronomie und Hotellerie hoffen darauf, dass in den Sommerferien zumindest Urlaub in Deutschland möglich ist. Wir werden in den Sommerferien zusätzliche Angebote machen, so dass Schüler Stoff aufholen, nachlernen und wiederholen können, wenn sie das möchten. Aber die Ferien bleiben, wie sie sind.

Am Montag startet die erweiterte Notbetreuung, in der Woche darauf sollen die ersten Schüler an die Schulen zum Präsenzunterricht zurückkehren. Was macht Ihnen dabei Sorgen?

Eisenmann: Die Notbetreuung haben wir sehr eng mit den kommunalen Landesverbänden und Trägern abgestimmt. Da muss man jetzt abwarten, wie es am Montag anläuft und wie viele Kinder kommen. Ich habe großes Vertrauen, dass wir das hinbekommen. Aber ich räume ein, dass wir möglicherweise auch hier und dort noch nachjustieren müssen. Bei der schrittweisen Öffnung der Schulen ist es ab 4. Mai fassbarer, wie viele Schüler kommen werden. Auch da geht es darum, wie es uns gelingt, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die Pausen so zu legen, dass nicht alle gleichzeitig Pause haben. Wir haben dazu Vorgaben gemacht und die Schulen hatten ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Wird es eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer geben?

Eisenmann: Nein. Das halte ich für nicht notwendig, weil die Anzahl der Personen sehr begrenzt ist und die Abstandsregeln eingehalten werden können. Aber jeder kann natürlich, wenn er will.

Die CDU im Bund ist im Umfragehoch, auch im Land liegt sie nach einer aktuellen Umfrage knapp vor den Grünen.

Eisenmann: Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Aber auch in der Corona-Krise geht es darum, zu wem die Menschen Vertrauen haben und wem sie die besten Konzepte zutrauen, sie aus dieser Krise zu führen. Der CDU/CSU traut man das zu. Insofern ist das eine Kompetenzzuweisung, die auch mit Corona zu tun hat, aber auch noch längere Zeit gebraucht wird. Selbst wenn wir das Virus im Griff haben, werden uns die gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen noch lange, lange beschäftigen.

Wie sehr beeinflusst Corona, wer nächster CDU-Bundesvorsitzender beziehungsweise Kanzlerkandidat der Union wird?

Eisenmann: Damit befasse ich mich angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen wir stehen, derzeit überhaupt nicht. Auch in der CDU ist das derzeit kein Thema, weil wir andere Dinge zu lösen haben. Aber natürlich muss man klar sagen, dass Markus Söder unter allen Ministerpräsidenten am stärksten hervorsticht, mit klarer Führung, klaren Konzepten, einer klaren Haltung und auch dem Mut, Unangenehmes gegebenenfalls zu begründen. Ich teile die Einschätzung, dass der CSU-Politiker im Konzert der Regierungschefs die stärkste Performance hat. Es ist die Zeit, in der man Antworten geben muss. Das tut er. Deshalb überzeugt er auch in der CDU. Wenn es stimmt, was ich lese, will er aber in Bayern bleiben. Ob er es sich letztendlich noch anders überlegt, weiß ich nicht.

Würden Sie es begrüßen?

Eisenmann: Ja, Markus Söder wäre eine Option, die ich durchaus begrüßen würde. Aber es ist seine Entscheidung, und er hat sich bisher klar geäußert.

Werden Sie im Dezember beim CDU-Bundesparteitag für den Bundesvorstand kandidieren?

Eisenmann: Nein. Ich gehe davon aus, dass Thomas Strobl und Annette Widmann-Mauz, die seit vielen Jahren im Bundesvorstand sind, weiter die baden-württembergische Fahne hochhalten werden. Ich selbst habe andere Aufgaben und Ziele.

