Sven Gerich verzichtet

Wiesbaden.Was den Posten des Wiesbadener Oberbürgermeisters angeht, scheint die SPD in der hessischen Landeshauptstadt vom Pech verfolgt zu sein. Für die Direktwahl im Jahr 2007 hatte sie mit dem katholischen Stadtdekan Ernst Ewald Roth einen chancenreichen Überraschungskandidaten nominiert, vergaß aber am Ende, ihn rechtzeitig beim Wahlamt anzumelden.

Sechs Jahre später gelang es ihr, mit dem 38-jährigen Sven Gerich den Chefsessel im Rathaus gegen den CDU-Amtsinhaber zurückzuerobern. Wenige Stunden vor der geplanten Nominierung durch einen SPD-Parteitag sagte der populäre Oberbürgermeister gestern ab. Gerich will nicht mehr zur Wiederwahl am 26. Mai antreten und zieht damit die Konsequenz aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen einer Urlaubsreise nach Andalusien im Jahr 2014. Die Wiesbadener SPD, die von dem Schritt kalt erwischt wurde, steht damit zunächst einmal wieder ohne eigenen Kandidaten da und muss nun schnellstens nach einem Ersatz suchen, um das Amt des Stadtoberhaupts nicht wieder zu verlieren.

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Dennis Volk-Borowski war noch am Vortag fest von einer neuerlichen Kandidatur des Oberbürgermeisters ausgegangen, versicherte ihn des Vertrauens trotz der Vorwürfe und sagte eine große Mehrheit für Gerich auf dem Parteitag voraus. Erst am späten Abend weihte der OB ihn und einige andere Genossen ein, gestern Vormittag gab Gerich dann vor Journalisten überraschend seine Rückzugsabsicht öffentlich bekannt.

Reise nach Andalusien

In dem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts auf Vorteilsannahme geht es um einen Urlaub, den Gerich seinerzeit gemeinsam mit dem kurz zuvor zum Geschäftsführer der Holding städtischer Gesellschaften berufenen Ralph Schüler in Spanien verbracht hat. Die offizielle Vertragsunterzeichnung mit dem CDU-Mitglied Schüler erfolgte kurz nach der Reise. Im vergangenen Jahr wurde Schüler dann aber auf Betreiben Gerichs als Geschäftsführer der städtischen Holding des Amtes enthoben, weil er diese Tätigkeit mit privaten Interessen seiner Hausverwaltungs-Immobiliengesellschaft vermischt habe. Daraufhin zeigte Schüler sich selbst und Gerich an und gab an, die Kosten für den Aufenthalt des OB und dessen Lebensgefährten in Andalusien weitgehend selbst getragen zu haben, was dann zu den Ermittlungen gegen Gerich führte. Dieser bestritt die Vorwürfe und erklärte, er habe die fehlenden Beträge Schüler in Bargeld zurückerstattet.

Erst am Dienstag legte Schüler dann nach, forderte Gerich zum Rückzug auf und drohte andernfalls mit weiteren Enthüllungen. In seiner persönlichen Erklärung räumte Gerich gestern ein, er habe Fehler gemacht und „in meiner privaten Lebens- und Urlaubsgestaltung an mehreren Stellen die notwendige Sensibilität vermissen lassen“. Er fügte aber hinzu: „Ich war zu keinem Zeitpunkt, weder vor, noch während meiner Amtszeit, korrumpierbar oder bestechlich. Ich habe mir in diesem Punkt nichts vorzuwerfen.“

Meldefrist endet am 18. März

Gerich sprach von einer „Schmutzkampagne“, deren Ende noch nicht absehbar sei. Selbst sein Vater und sein Ehemann seien bedroht worden. „Hiermit wurde für mich die Grenze des Zumutbaren überschritten“, fügte der Wiesbadener OB hinzu, der seine restliche Amtszeit bis Ende Juni regulär zu Ende führen will. SPD-Chef Volk-Borowski sagte, in der Partei seien alle sehr betroffen von Gerichs Schritt. Die SPD wolle in den nächsten Tagen in Ruhe beraten, wie es weitergeht. Klar sei aber, dass sie bis Ende der Meldefrist am 18. März einen OB-Kandidaten benennen werde.

Auch der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel äußerte großes Bedauern und zugleich Respekt für Gerichs Rückzug. Mit seiner Entscheidung übernehme er Verantwortung dafür, Schaden von der Stadt, sich selbst und seiner Familie abzuwenden.

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019