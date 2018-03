Tageseltern wollen mehr Geld

Anzeige

Stuttgart.In der grün-schwarzen Landesregierung gibt es Diskussionen darüber, die Situation der knapp 6700 Tageseltern in Baden-Württemberg zu verbessern. Diese betreuen im Südwesten mehr als 22 000 Kinder und fordern schon lange eine höhere Bezahlung und bessere Rahmenbedingungen. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, er mache sich für die Wahlfreiheit zwischen den klassischen Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege stark. „Die Kindertagespflege durch Tagesmütter und -väter ist eine wichtige Säule der Kinderbetreuung im Land und eine wertvolle Ergänzung der institutionellen Angebote“, so Reinhart. Deswegen fordere die CDU, dass „die finanziellen und beruflichen Rahmenbedingungen für Tagespflegepersonen verbessert werden“. Es sei zunächst notwendig, die Bezahlung der Tageseltern pro betreutem Kind und pro Stunde „um bis zu einem Euro zu erhöhen“. Dies solle rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres umgesetzt werden.

Land übernimmt Teil der Kosten

Kindertagespflege in Baden-Württemberg Die Zahl der Kinder, die in der Tagespflege in Baden-Württemberg betreut werden, ist in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen. 2010 nutzten laut Statistischem Landesamt noch die Eltern von rund 15 600 Kindern das Angebot. 2012 waren es bereits knapp 19 000, im Jahr 2015 schon über 20 000. Aktuell sind es bereits mehr als 22 000. Den größten Teil machen Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren aus. Der Personalbestand in der Kindertagespflege hat sich trotz des zunehmenden Betreuungsbedarfs in den vergangenen Jahren nicht signifikant verändert. Seit 2013 gibt es in Baden-Württemberg zwischen 6600 und 7000 Tagesmütter und -väter. Der überwiegende Teil übt die Tätigkeit hauptberuflich aus. mis

Derzeit erhalten Tageseltern für ein Kind unter drei Jahren 5,50 Euro je Stunde und für ein Kind ab drei Jahren sogar nur 4,50 Euro. Dieses Geld müssen die Tageseltern, die als Selbstständige tätig sind, versteuern – und alle weitere Betreuungskosten selbst bestreiten. Wird Reinharts Vorstoß realisiert, müsste das Land jährliche Mehrkosten in Höhe von bis zu 16 Millionen Euro übernehmen. Umgesetzt werden könnte die Forderung im Pakt für Bildung und Betreuung, den die grün-schwarze Regierung gerade mit den kommunalen Landesverbänden verhandelt. Dem Vernehmen nach stehen die Chancen gut, dass die Tageseltern mehr Geld bekommen.

Generell sind in Baden-Württemberg zwar die Kommunen für die Kindertagespflege zuständig, doch das Land übernimmt einen Teil der Betriebskosten. Und hier geht es um durchaus stattliche Beträge. Allein für die Kleinkindbetreuung – also Kinder unter drei Jahren – gab es vom Land 2017 Zuweisungen in Höhe von 824 Millionen Euro an die Kommunen. Davon wurden rund 60 Millionen Euro auf die Stadt- und Landkreise für die in der Tagespflege betreuten Kinder verteilt. Der größte Teil wird für öffentliche Betreuungseinrichtungen verwendet. In diesen befinden sich momentan im Südwesten rund 420 000 Kinder im Alter von bis zu 14 Jahre. Mit mehr als 350 000 Kindern ist der größte Teil von ihnen unter sechs Jahren und damit im klassischen Kita-Alter.