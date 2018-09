„Tatort“-Dreh mit apokalyptischen Szenarien

Friedberg.Ein Krimi mit einem Hauch von Apokalypse: Der Hessische Rundfunk dreht derzeit in Friedberg den achten „Tatort“ mit Ulrich Tukur (Bild r.) in der Rolle von Felix Murot. Der melancholische Kommissar besucht einen alten Kollegen aus BKA-Tagen, gespielt von Peter Kurt (Bild l.) – einer der beiden letzten Beamten, die noch in einer alten Wache irgendwo an der hessischen Peripherie zwischen Frankfurt und Offenbach ihren Dienst versehen, wie der Sender mitteilte. Für die Wache wurde ein Teil der US-Ray Barracks in Friedberg umgestaltet. Ein ziemlich apokalyptisches Szenario soll sich in der Taunus-Provinz entwickeln, kündigte Regisseur Thomas Stuber gestern an. „Wir werden hier morgen einiges gepflegt in die Luft jagen.“ Im Fernsehen sei „Der Angriff“ voraussichtlich im dritten Quartal 2019 zu sehen. dpa (Bild: lhe)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.09.2018