Tausende Bäume fehlen

Mörfelden-Walldorf.Der tagelange Waldbrand in einem Gebiet in Mörfelden-Walldorf nahe des Frankfurter Flughafens hat großen Schaden angerichtet. Rund 19 Hektar Wald müssten aufgeforstet werden, sagte Klaus Velbecker vom Forstamt Groß-Gerau am Montag. Man rechne mit insgesamt 190 000 Bäumen, die gepflanzt werden müssten. „Es wird etwa fünf bis zehn Jahre dauern, bis von dem Waldbrand nichts mehr zu sehen sein wird.“ Velbecker schätzte den Schaden am Wald auf eine halbe Million Euro.

Hinzu kommen die Kosten für den Feuerwehreinsatz. Nach Schätzungen des stellvertretenden Stadtbrandinspektors der Feuerwehr Mörfelden-Walldorf, Theo Herrmann, belaufen sich diese auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Das Feuer im Kreis Groß-Gerau war am Sonntag vor einer Woche ausgebrochen. Weil vermutlich Munition aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte, richtete der Kampfmittelräumdienst eine Sicherheitszone ein. Erst vergangenen Donnerstag war der Brand gelöscht. lhe

