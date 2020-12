Tauziehen um Öffnung von Kitas und Grundschulen

Susanne Eisenmann steht wegen dem Präsenzunterricht in der Kritik. © dpa

Stuttgart.Es ist wohl ein einmaliger Vorgang: Auf der offiziellen Twitterseite der baden-württembergischen Landesregierung wird der Kultusministerin Susanne Eisenmann widersprochen. „Präsenzunterricht, gerade für die Jüngeren, ist eminent wichtig und nicht einfach zu ersetzen. Aber auch im Schulbereich hängen sämtliche Maßnahmen vom Infektionsgeschehen ab“, schreiben die Mitarbeiter von Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann.

Die Einlassung ging gegen die Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März. Eisenmann hatte ein paar Stunden davor im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa das Gegenteil erklärt. „Ich gehe davon aus und werbe sehr dafür, dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen – unabhängig von den Inzidenzzahlen“, hatte da Eisenmann gesagt. Es sei „wichtig, dass wir Schulen anders behandeln als Baumärkte – bei aller Wertschätzung für die Baumärkte“.

Heftige Debatte

Es folgte eine heftige Debatte im Netz und in den traditionellen Medien. Juso-Landeschefin Lara Herter nannte den Rücktritt der Ministerin „nach fast einem Jahr fatalen Missmanagements mehr als überfällig“. SPD-Chef Andreas Stoch befand: „Da fliegt jedem das Dach weg, der nur im Entferntesten mit Medizin oder Bildung zu tun hat.“

Ein Sprecher Eisenmanns wies am Dienstag süffisant darauf hin, dass in Rheinland-Pfalz SPD-Kultusministerin Stefanie Hubig für ähnliche Forderungen kritisiert werde wie seine Ministerin. Zu den Einlassungen der Online-Redakteure der Staatskanzlei wollte er nichts sagen. Ansonsten verteidigte er die Position Eisenmanns. Kitas und Grundschulen müssten „bei Öffnungsschritten gesondert in den Blick genommen werden, weil digitaler Unterricht und digitales Lernen bei Kindern in diesem Alter nicht möglich ist“.

Warum Eisenmann in ihrem Kampf für die Öffnung von Kitas und Grundschulen von der grün-schwarzen Regierungslinie abgewichen ist, bleibt unklar. Denn die Corona-Verordnungen des Landes sehen Einschränkungen des Präsenzunterrichts in Regionen mit mehr als 200 Ansteckungen je 100 000 Einwohner vor. Bei einer Inzidenz von über 300 wurde in Pforzheim vor den verlängerten Weihnachtsferien komplett Fernunterricht angeordnet. Das letzte Wort haben ohnehin die Ministerpräsidenten bei ihrem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel am 5. Januar.

Zustimmung bekam Eisenmann von der Initiative „Familien in der Krise“. Sprecherin Zarah Abendschön-Sawall lobte: „Aus unserer Sicht hat die Ministerin mit ihrer Forderung soziale und psychologische Aspekte und die Situation von berufstätigen Eltern berücksichtigt.“

