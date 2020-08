Technischer Nachholbedarf in Pflegeheimen

Frankfurt.Das Caritas Altenpflege-Zentrum St. Martin in Düsseldorf war das erste Heim in Deutschland, das in der Corona-Pandemie die neue App „Videobesuch“ genutzt hat. Mit ihr können sich Heimbewohner und Angehörige per Videoanruf verbinden. Möglich gemacht hat das ein Kölner Start-up-Unternehmen, das inzwischen bundesweit agiert und über 280 Heime mit „Videobesuch“ versorgt.

Das Unternehmen sieht noch „viel Luft nach oben“, sagte Mitgründerin Jaye Pharell dem Evangelischen Pressedienst, auch wenn inzwischen in fast allen Heimen wieder Besuche von Familienmitgliedern möglich sind. Der Markt ist riesig: In Deutschland gibt es über 12 000 Pflegeheime.

Das Funktionsprinzip: Für den „Videobesuch“ tragen die Heime zunächst die Tage, Uhrzeiten und Zeiträume ein, an denen sie Heimbewohnern Videoanrufe ermöglichen können. Dann werden Links an die Angehörigen geschickt, die so ihren Video-Termin selbstständig buchen. Das Pflegepersonal muss dann nur noch das Endgerät zum Bewohner bringen oder ihn zu einem Computer mit Kamera begleiten.

An Kosten fällt pro Monat und genutztem Tablet „ein mittlerer zweistelliger Betrag“ an, sagt Pharell. Aber zuvor müssen die Heime viel Geld in WLAN, Tablets, Laptops oder Computer investieren.

Staatliche Förderung möglich

Staatliche Hilfen für digitale oder technische Investitionen gibt es bereits als einmalige Anschubfinanzierung. „Jede Einrichtung kann einen Zuschuss der Pflegeversicherung in Höhe von 12 000 Euro (oder 40 Prozent der Gesamtkosten) erhalten“, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 13 Millionen Euro ausgezahlt. Ob die Fördergelder überhaupt von Heimen abgerufen würden, die der Internettechnik eher ablehnend gegenüberstehen, sei laut Pharell fraglich. So sind Videotelefonie-Angebote wie die App „Videobesuch“ bislang die Ausnahme. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt: „Das Thema WLAN ist aktuell in der deutschen Pflegelandschaft noch eher unterrepräsentiert. Nur 37 Prozent der befragten Pflegeheime bieten ihren Bewohnern die Möglichkeit einer WLAN Nutzung an.“

Der Caritasverband Düsseldorf, der in mehreren Heimen Videoanrufe via „Videobesuch“ ermöglicht, will ein Angebot etablieren, um die Bewohner in ihrer Selbstständigkeit beim Nutzen digitaler Geräte zu fördern. „Dafür sollen weitere Tablets angeschafft werden, die die Bewohner dann ausleihen können“, erläutert Sprecherin Stephanie Agethen. Christel Bienstein, Präsidentin des Berufsverbandes der Pflegeberufe DBfK, sagt: „Ohne Internetkompetenz sind Online-Kontakte für Heimbewohner unmöglich.“ Zwar sei wegen Corona viel improvisiert worden, etwa mit Tablets. „Aber das alles hat seine Grenzen.“ Das Problem sei, dass viele Heimbewohner kognitiv nicht in der Lage seien, die Technik zu bedienen. epd

