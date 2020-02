Teils lange Verfahrensdauer

Wiesbaden.Die Verfahrensdauern bei Strafsachen vor Amts- und Landgerichten in Hessen variieren erheblich. In den ersten drei Quartalen 2019 war vor dem Amtsgericht Bad Schwalbach im Taunus ein Fall im Durchschnitt 13,6 Monate anhängig. Am Amtsgericht im südhessischen Lampertheim war ein Verfahren nach 2,6 Monaten abgeschlossen, das geht aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor.

Betrachtet man alle hessischen Amtsgerichte insgesamt, dann dauerten Strafverfahren in den ersten drei Quartalen 2019 durchschnittlich 5,5 Monate, bei den Landgerichten waren es in der ersten Instanz 8,8 Monaten. Auch hier variiert der Wert teils deutlich: Vor dem Landgericht Hanau dauerte es im Durchschnitt 12,2 Monate, bis ein Strafverfahren abgeschlossen war – am Landgericht Marburg dagegen nur 7,3 Monate.

Deutlich mehr Zeit als die Strafgerichte benötigten Verwaltungsrichter. Ein Hauptverfahren hatte zwischen Januar und Ende September 2019 vor den fünf hessischen Verwaltungsgerichten im Durchschnitt 16,8 Monate gedauert, vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof waren erstinstanzliche Verfahren 19,4 Monate anhängig gewesen.

Für die unterschiedlichen Verfahrensdauern gebe es vielfältige Gründe, sagte ein Ministeriumssprecher. So könnten gerade bei kleineren Gerichten Ausfallzeiten von Richtern zu Verzögerungen führen. Zudem werde die Verfahrensdauer häufig von Umständen beeinflusst, auf die das Gericht keinen Einfluss habe. Dazu zähle etwa, wenn ein Verteidiger aufwendige Beweisanträge stelle oder Zeugenvernehmungen im Ausland nötig würden.

Eine lange Verfahrensdauer kann auch juristische Folgen haben. 2018 sind laut Ministerium bei hessischen Gerichten 426 Verzögerungs- oder Beschleunigungsrügen erhoben worden. Davon betrafen allein 49 das Sozialgericht Frankfurt. „Gleichzeitig sind im Jahr 2018 allerdings mehr als eine Million Verfahren bei den hessischen Gerichten eingegangen“, erläuterte der Ministeriumssprecher. Laut dem hessischen Richterbund mussten 2018 zudem drei Tatverdächtige wegen zu langer Verfahrensdauer aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Viele offene Stellen

Nach Einschätzung des Richterbundes führt die „teilweise mangelhafte personelle und materielle Ausstattung“ zu Verzögerungen. „Weitere Ursache sind starre und veraltete Verfahrensordnungen, die nicht auf die aktuellen Herausforderungen zugeschnitten sind“, so eine Sprecherin. Der Berufsverband fordert unter anderem, die in Hessen derzeit fehlenden rund 300 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und Richter möglichst rasch einzustellen, „ohne Abstriche bei den Anforderungen an deren Qualifikation“. lhe

