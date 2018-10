Telefon statt Arztbesuch

Ab sofort kann man sich auch per App von Medizinern beraten lassen. © dpa

Stuttgart.Die Online-Sprechstunde ist ab sofort für alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung in Baden-Württemberg möglich. Ein Modellversuch in Stuttgart und im Landkreis Tuttlingen sei problemlos angelaufen, sagte gestern Johannes Fechner, stellvertretender Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Deshalb werde das Angebot ausgeweitet. Das Projekt firmiert unter dem Namen DocDirect. Unter dem Schlagwort können sich Kranke entweder über eine App oder bei einem Patiententelefon melden. Ein Arzt nimmt Kontakt zum Betroffenen auf und berät ihn via Videochat oder Telefon. Falls noch am selben Tag ein Arztbesuch notwendig ist, wird ein Termin vermittelt. Für die Beratung erhält der Mediziner eine Vergütung von der Krankenkasse. lsw

