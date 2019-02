Telefonseelsorge sucht Ehrenamtliche

Mainz.In Gesprächen mit Telefonseelsorgern finden viele Menschen Halt und Zuflucht. Meist schenken ihnen dort Ehrenamtliche ein offenes Ohr. Doch in Rheinland-Pfalz fehlen genau die vielerorts, wie die Verantwortlichen zwischen Koblenz und Kaiserslautern schildern.

Bei der Telefonseelsorge Mittelrhein in Koblenz etwa arbeiten 70 Ehrenamtliche. „Ein gutes Maß wären 80“, sagte Ulrich Heinen vom Leitungsteam. Weniger Mitarbeiter führten dazu, dass die Belastung für aktive Ehrenamtliche steige und Dienste ausfielen. Das könne etwa dazu führen, dass einzelne Ehrenamtliche bis zu fünf Dienste von je vier Stunden im Monat machten. Bleiben einzelne Dienste frei, würden Telefonate an Kollegen benachbarter Stellen weitergeleitet. „Das kann für die Anrufer unter Umständen bedeuten, dass sie die Telefonseelsorge schlechter erreichen können“, sagte Heinen. Gerade in den Abendstunden, wenn die meisten Telefonate eingingen, könne es zum „Notstand“ kommen.

„Um einen Dienstplan in einer Telefonseelsorgestelle rund um die Uhr voll zu besetzen, braucht man etwa 75 bis 80 Ehrenamtliche“, sagte der Beauftragte der Telefonseelsorge des Bistums Triers, Dirk Hennen. Die Diözese koordiniert als katholischer Träger die Telefonseelsorge-Stellen in Trier, Saarbrücken, Bad Kreuznach und Koblenz.

Interessenten zu finden, sei schwierig, sagte Heinen in Koblenz. „Telefonseelsorge ist etwas, was im Verborgenen geschieht. Trotz ihres guten Rufs kann sich nicht jeder etwas unter der Arbeit vorstellen.“ Die Anonymität sei auch für das Anwerben neuer Helfer eine Schwierigkeit, meinte Hennen vom Bistum Trier. Da nicht nur die Anrufer, sondern auch Mitarbeiter anonym blieben, könnten diese nicht gezielt Bekannte und Verwandte ansprechen. „Das Hinzugewinnen neuer Ehrenamtlicher passiert so nicht – wie oft üblich – im Freundes- oder Bekanntenkreis.“ Die müssten belastbar sein und tolerant gegenüber verschiedenen Lebenskonzepten, sagte Adam. Um Erlebtes zu verarbeiten, bietet die Telefonseelsorge regelmäßig Beratungen für Ehrenamtliche an. lrs

