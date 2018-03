Telemedizin für Gefangene

Anzeige

Heilbronn.In Baden-Württemberg sollen künftig Gefangene per Video-Chat medizinisch betreut werden. Dies sagte Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) gestern dieser Zeitung. Zunächst sei geplant, die Telemedizin in den Justizvollzugsanstalten Adelsheim, Rottenburg und Stuttgart, im Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd sowie im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg zu testen. Schon in wenigen Wochen solle das Pilotprojekt starten. „Da wir schon mit dem Videodolmetschen sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wollen wir die Videotechnik nun auch bei der medizinischen Versorgung der Gefangenen erproben. Ich sehe hier großes Potenzial zur Verbesserung der medizinischen Versorgung der Gefangenen, gerade an Wochenenden und Feiertagen“, so Wolf. mis