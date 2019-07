Temperatur im Bodensee steigt

Langenargen.Strahlend blauer Himmel, strahlend blauer Bodensee. Doch wenn der Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) an Deck der „Kormoran“ auf den Anlass der Bootsfahrt zu sprechen kommt, trübt sich das Bild: Die Wassertemperatur in den oberen Schichten des Sees sei in den vergangenen drei Jahrzehnten im Schnitt um 1,2 Grad angestiegen im Vergleich zu den dreißig Jahren davor. „Sowas bleibt natürlich nicht ohne Folgen für den See.“

Welche Folgen genau, das untersucht das Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen, zu dem das Forschungsschiff gehört. Im Rahmen seiner Sommertour ist Untersteller mit den Wissenschaftlern des Instituts auf den Bodensee gefahren, um ihnen dabei über die Schulter zu sehen, wie sie Wasserproben entnehmen oder Temperaturen und Sauerstoffgehalt messen.

Die Daten der Forscher zeigen die Erwärmung. Im vergangenen Sommer seien „rekordverdächtige“ Wassertemperaturen gemessen worden, heißt es in einem Bericht. Zudem hätten Hitze und Trockenheit die Wasserstände sinken lassen. Vor der Alpenrheinmündung sei sogar eine neue Sandinsel aufgetaucht. An der Oberfläche zeigten sich die Folgen von Niedrigwasser und hohen Temperaturen in Form von Algenteppichen. Doch ein größeres Problem spielt sich in der Tiefe ab: Das Wasser vermischt sich wegen der höheren Temperaturen weniger und so gelangt weniger Sauerstoff an den Grund des Sees. Die Zersetzung von Algen kostet weiteren wertvollen Sauerstoff. Den benötigen aber Fische wie die immer weniger werdenden Felchen für ihre Eier, die sie am Grund ablegen. Diese seien ohnehin schon unter Druck durch Stichlinge, die sich aufgrund der Erwärmung im Bodensee ausbreiteten, erklärt Ulfried Miller vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Veränderungen der Tierwelt im Bodensee seien teilweise dramatisch. Sie zeigten, dass der Klimawandel in Baden-Württemberg angekommen sei. Er fordert deshalb auch mehr Anstrengungen beim Klimaschutz.

Eine weitere Art, die sich aufgrund der wärmeren Temperaturen ausbreitet, ist die eingeschleppte Quagga-Muschel. Diese werde laut Umweltminister langsam zu einem Problem für die Trinkwasserversorgung, weil sie sich in Rohren festsetze. Der Bodensee dient Millionen von Menschen als Trinkwasserquelle. Die Wasserqualität müsse oberste Priorität haben, sagt der Minister und verweist auf die Modernisierung von Kläranlagen und den Einbau zusätzlicher Filter.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.07.2019