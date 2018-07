Terrorplanung im Verborgenen

Anzeige

Wiesbaden.Von islamistischen Gefährdern hat man in letzter Zeit in Deutschland nur noch im Zusammenhang mit missglückten Abschiebungen gehört. Und die oft zur Anwerbung genutzten salafistischen Koran-Verteilungsaktionen in den Innenstädten gibt es seit dem Verbot im vergangenen Jahr auch nicht mehr. Für den hessischen Verfassungsschutz aber kein Grund zur Entwarnung: „Der islamistische Terrorismus ist weiterhin die größte Gefahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hessen“, betonen Innenminister Peter Beuth (CDU) und der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, gestern übereinstimmend. In dem von ihnen präsentierten Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr werden aber auch der wachsende Rechtsextremismus und die noch immer hohe Zahl an Linksextremisten in den Fokus gerückt.

Missionierung im Internet

Insgesamt beziffert der Inlands-Nachrichtendienst die Zahl der in Hessen lebenden Extremisten auf rund 13 500. Ob Islamisten, Rechte oder Linke: „Diese Personen fordern unseren Staat heraus, indem sie seine Werte und Symbole ablehnen“, sagt Beuth. Aber das ist ja eben noch nicht alles, weshalb der Innenminister hinzufügt: „Unter diesen Extremisten befinden sich aber auch radikale Fanatiker, die im Verborgenen planen, den Menschen in unserem Land größtmöglichen Schaden zuzufügen.“ Bei den ins Visier genommenen Islamisten ist die Personenzahl 2017 mit insgesamt 4170 gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Sie verübten aber 99 Straftaten, was eine Steigerung von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Jahre 2016 darstellt (62).

Zwar habe sich die Missionierung der Salafisten, einer erzkonservativen Strömung des Islams, von der Öffentlichkeit mehr in private Räume und das Internet verlegt, berichtet Beuth. Doch das macht die Sache ja keineswegs ungefährlicher. „Wir stehen im Fadenkreuz gewissenloser Terroristen, die unsere Art zu leben zutiefst verachten und nichts unversucht lassen, der Bevölkerung größtmöglichen Schaden zuzufügen“, betont der für die Sicherheit zuständige Minister noch einmal. Es war nach seinen Worten also dringend geboten, den Verfassungsschutz in Hessen deutlich auszubauen. Von 182 im Jahr 2000 auf 370 im kommenden Jahr wird sich die Stellenzahl mehr als verdoppelt haben. Die Mitarbeiter von Amtschef Schäfer sind schon eifrig dabei, neue Kollegen einzuarbeiten und daneben auch weitere Bewerbungen zu sichten.