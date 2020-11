Test erst nach fünf Tagen

Stuttgart.Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten müssen von Sonntag an für zehn Tage in Quarantäne. Eine von Bund und Ländern erarbeitete Musterverordnung tritt am 8. November in Baden-Württemberg in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit werde die Quarantäne-Zeit von 14 auf zehn Tage verkürzt, da Symptome spätestens zehn Tage nach der Infektion auftreten würden.

Man könne sich nun auch nicht mehr sofort nach der Rückkehr mit einem negativen Test von der Quarantäne-Pflicht befreien lassen. Wer die Selbstisolation früher beenden möchte, kann ab dem fünften Tag nach der Rückkehr einen Corona-Test machen lassen. Ist das Ergebnis negativ, endet die Quarantäne-Pflicht. Ausnahmen gibt es für Grenzpendler. Sie sind weiter von der Quarantänepflicht ausgenommen. Wer in der Grenzregion seinen Wohnsitz hat und für weniger als 24 Stunden nach Baden-Württemberg einreist, muss nicht in Isolation. Neu ist eine Ausnahmeregel für Reisende, die sich in einem Risikogebiet maximal 72 Stunden aufhalten. lsw

Info: Weitere Infos dazu unter bit.ly/3mTiTU0

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.11.2020