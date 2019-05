Thailänder zu Sexarbeit gezwungen

Hanau.Die Geschichten, die die Sexarbeiterinnen in Deutschland erleben und durchleben mussten, klingen alle ähnlich und verliefen nach wiederkehrendem Muster: Von Thailand aus wurden sie nach Deutschland eingeschleust und dort mehr oder minder zur Prostitution gezwungen. Am Dienstag begann das öffentliche Verfahren gegen Mitglieder eines bundesweit operierenden Prostitutionsnetzwerks mit Transsexuellen und Frauen aus Thailand.

Angeklagt sind fünf mutmaßliche Bordellbetreiber, vier thailändische Frauen und ein Deutscher. Als sie am Morgen in Hanau den Gerichtssaal betraten, verbargen sie ihre Gesichter und hielten sich Aktenordner oder Mappen vor den Kopf.

Als Hauptbeschuldigte gelten ein 63-Jähriger und eine 60-Jährige – ein ehemaliges deutsch-thailändisches Paar aus Siegen, das dort drei Bordelle betrieb. Gemeinsam mit den anderen Angeklagten und weiteren, gesondert verfolgten Mittätern sollen sie die Sexarbeiterinnen mit Touristen-Visa nach Deutschland eingeschleust haben. Unter anderen handelte es sich um Männer, die sich einer Geschlechtsumwandlung zur Frau unterzogen hatten.

Die Prostituierten arbeiteten laut Anklage in Bordellen zunächst in Siegen und dann in einem Rotationsverfahren bundesweit an weiteren Orten, darunter Maintal, Rodgau und Gießen, Rastatt und Speyer. Nachdem sie Wochen oder Monate in einem meist als Massagesalon getarnten Etablissement tätig waren, wurden sie weitergeschickt.

In den Bordellen wurde ihnen laut Staatsanwaltschaft der Reisepass abgenommen. Meist seien sie eingesperrt worden, hätten das Gebäude nicht verlassen dürfen und unter Zwang anschaffen müssen. Teilweise seien sie geschlagen oder mit dem Tode bedroht worden. Neben physischem sei auch psychischer Druck ausgeübt worden. Es sei ihnen auch angedroht worden, dass ihren Angehörigen Schlimmes widerfahre. Einige seien zum Sex ohne Kondom gezwungen worden.

Schon in Thailand sollen Fotos von ihnen gemacht worden sein, um sie schnellstmöglich auf einschlägigen Internetseiten anzubieten. Die Flugreise sei etwa nach Zürich, Paris oder Düsseldorf gegangen und von dort aus weiter in die ersten Bordelle.

Vorgeworfen werden den Angeklagten Zwangsprostitution, gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, Ausbeutung von Prostituierten, Zuhälterei, Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt sowie Steuerhinterziehung. Es geht um Taten zwischen Juli 2012 und April 2018. lhe

