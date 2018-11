Ticket für Senioren

Wiesbaden/Frankfurt.Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) wollen ein hessenweites Seniorenticket einführen. Es soll nach dem Vorbild des Schülertickets 365 Euro im Jahr kosten und hessenweit gelten. Im RMV-Aufsichtsrat wurde gestern beschlossen, über die konkrete Ausgestaltung des Angebots zu sprechen.

„Was wir mit dem Schülerticket angefangen haben, wollen wir mit dem Seniorenticket fortsetzen“, sagte Al-Wazir. Die Jahresfahrkarte für Schüler und Auszubildende gibt es seit Beginn des Schuljahrs 2017/18. Sie gilt in ganz Hessen. Für einen Euro pro Tag können sie alle Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge nutzen.

Mehr digitale Funktionen

Nach Angaben von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) könnte das Seniorenticket im Laufe des nächsten Jahres an den Start gehen. Spätestens zum Jahresbeginn 2020 wäre das Angebot möglich.

Das Schülerticket bezuschusst das Land mit 20 Millionen Euro pro Jahr. Mittlerweile werde das Ticket von mehr als 400 000 Schülern und Ausbildenden genutzt, sagte der Verkehrsminister.

Die RMV-App soll im nächsten Jahr zu einer „Mobilitätsplattform“ mit erweiterten Funktionen ausgebaut werden: Nutzer sollen auch Taxis, Mietautos und Leihräder buchen oder Tickets in anderen Städten kaufen können. Dafür will der RMV mit anderen Verkehrsverbünden in Deutschland eine gemeinsame Gesellschaft namens „Mobility Inside“ gründen. In einem ersten Schritt soll die App benutzerfreundlicher gestaltet werden. Auch Zeitfahrkarten sollen Kunden ab 2019 über das Smartphone kaufen können.

RMV-Geschäftsführer Knut Ringat rechnet bis 2030 mit einem Drittel mehr Fahrgästen im Verbund. Dafür müsse die Infrastruktur dringend ausgebaut werden. lhe

