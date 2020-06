Tiefseeabenteuer im Senckenberg-Museum startet September

Frankfurt.Derzeit können Besucher des Frankfurter Senckenberg-Museums in einer Sonderausstellung einen Eindruck von paläontologischen Arbeiten gewinnen, in gut zwei Monaten gibt es einen Einblick in die Meeresforschung. Denn die gerade entstehende Ausstellung zur Tiefsee lässt auch nachvollziehen, wie Wissenschaftler an Bord eines Forschungsschiffes die Arbeit von Tauchrobotern steuern und beobachten. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Schau, die Teil des aufwendigen Museumsumbaus ist, Anfang September öffnen, sagte Projektleiter Thorolf Müller. Der Welt der Tiefsee kommen die Besucher auch optisch nahe: Ähnlich wie in der Dunkelheit in den Tiefen der Ozeane soll auch der Ausstellungsraum dunkel gehalten sein. Zu sehen sein wird etwa das riesige Modell eines Fischs (Bild). lhe

