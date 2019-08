Tierischer Einbrecher verwüstet Autowerkstatt

Immenhausen.Weil er so „possierlich dreinblickte“, ist ein tierischer Einbrecher in Immenhausen (Landkreis Kassel) einer Strafanzeige entgangen. Die Beamten ertappten den Waschbär (Foto) am Dienstagmorgen auf frischer Tat, als er gerade die Büroräume einer Autowerkstatt verwüstete, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte ein Autofahrer die Polizei benachrichtigt, weil er am frühen Morgen Licht in der Autowerkstatt brennen sah und einen Einbruch vermutete. Laut Polizei war der Waschbär durch die Gipsdecke des Büros gebrochen und hatte anschließend mehrere Bilder von der Wand gerissen und die Büroeinrichtung beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Eigentümer habe den kleinen Einbrecher anschließend wieder freigelassen und das Chaos selbst beseitigt. lhe

