Tierschützer begrüßen neue Schlachttechnik

Witzenhausen.Irgendetwas stimmt nicht, das wissen die Angusrinder auf dem Biobauernhof Gut Fahrenbach sofort. Normalerweise führen die Tiere ein idyllisches Leben: Abseits der nordhessischen Kleinstadt Witzenhausen haben sie einen weiten Blick auf die Hügel. Doch gestern drängen sich Kameramänner und Fotografen am Gatter. Die Verantwortlichen von „Extrawurst“ stellen eine neue Schlachtmethode vor. Das Projekt wird mit 170 000 Euro von der EU und dem Land Hessen finanziert.

Nervös laufen die Rinder umher, lassen sich nur mit Mühe in einen Durchlauf treiben. Landwirt Sven Lindauer bleibt gelassen und krault ein Tier. Denn darum geht es bei „Extrawurst“. Den Rindern soll unnötiger Stress vor der Schlachtung erspart werden. Neben Tiertransporten ist es vor allem das Abladen im Schlachthof, unter dem die Rinder leiden – und damit auch die Fleischqualität.

Als sich das erste Rind durch den Gang traut, schnappt die Durchlauffalle zu. Zwei Türen fixieren den Kopf. Unter normalen Umstände sei das für die Tiere kein großer Stress. „Die kennen das“, sagt Landauer. Die Fixierung wird etwa für medizinische Behandlung genutzt. Doch bei der neuen Schlachtmethode kommt an diesem Punkt das Bolzenschussgerät. Der Schuss in den Kopf erfolgt in vertrauter Umgebung, während die Herde danebensteht. Das Tier wird bewusstlos und soll so relativ stressfrei in den Tod gehen.

Mit einer Seilwinde muss das Rind in 60 Sekunden in den extra dafür entwickelten Schlachtanhänger gezogen werden. Dort setzt ein Schlachter die tödlichen Schnitte. Innerhalb einer Stunde muss das Tier nun zur weiteren Verarbeitung in die Schlachterei. Sonst ist eine solche Schlachtung nicht möglich.

Das Verfahren hat gesetzliche Gründe: Laut EU-Hygieneverordnung müssen die Tiere lebend in den Schlachthof gebracht werden. Die Vorschriften zu erfüllen – das war die eigentliche Herausforderung. Ein Verbund aus Landwirten, Veterinären, Unternehmen und Behörden fand die Lösung. Der Anhänger zähle als Erweiterung des Betriebs, sagt Ingo Franz, Dezernatsleiter beim Regierungspräsidium Kassel: „Das Verfahren ist rechtskonform im Rahmen von Ausnahmeregelungen.“

Preise etwa doppelt so hoch

Das ist wichtig. Denn die Ergebnisse von „Extrawurst“ sollen bundesweit verwertet werden. Ziel sind Richtlinien und Schulungsunterlagen für Veterinäre und Zulassungsbehörden, die die rechtssichere Einführung der sogenannten teilmobilen Schlachtung ermöglichen.

Das Problem der Massentiertransporte wird sie nicht lösen. Sie ist nur für einzelne Tiere geeignet und vergleichsweise teuer. Laut ersten Kalkulationen verdoppelt sich der Schlachtpreis. Wie viel am Ende der Kunden zusätzlich zahlen muss, ist noch unklar. Landwirt Landauer ist trotzdem vom Verfahren überzeugt: „Das ist eine ,Extrawurst’ für die, die meinen, es passt zu ihrem Betrieb.“

Die Reaktionen von Tierschützern sind positiv: „Das ist für mich die Lösung eines extremen Tierschutzproblems“, sagt Madeleine Martin, Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen. Sie setze sich auch für eine Weiterentwicklung im Bezug auf Schweine und Geflügel ein.

Die Rinder auf Gut Fahrenbach haben an diesem Tag aber nichts zu befürchten. Die Durchgangsfalle öffnet sich nach der Präsentation wieder, das Rind springt zur Herde.

