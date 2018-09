Tigerpalast setzt auf Tradition

Frankfurt.Der Tigerpalast in Frankfurt hat vor 19 Jahren ein ziemlich ungewöhnliches Fest erlebt. Damals ließ der Schweizer Jongleur Kris Kremo inmitten seiner Artistenfreunde seinen Sohn Harrison taufen. Seit wenigen Tagen stehen Vater und Sohn nun wieder auf derselben Bühne – und jonglieren gemeinsam als „Top act“ im Jubiläumsprogramm, das gerade seine Premiere gefeiert hat.

Am 30. September wird der Tigerpalast, eines der bekanntesten Varietés in Deutschland, 30 Jahre alt. Und erhält passend zum Jubiläum heute den mit 50 000 Euro dotierten Binding-Kulturpreis. Dem Varieté sei es gelungen, eine rare Kunstform wiederzubeleben, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Seit 1988 setzt die Bühne konsequent auf hochprofessionelle Akrobatik und artistischen Tanz – ohne Kompromisse und Zugeständnisse an andere Showeinlagen. Das Konzept funktioniert immer noch.

Drei Millionen Besucher

„Wir haben den Nerv getroffen“, sagt der Mitbegründer, der Alt-68er und Joschka-Fischer-Freund Johnny Klinke, der sein Theater als führendes Varieté in Europa sieht. „Wir sind (in Deutschland) das einzige nicht-subventionierte Theater von internationalem Format“, sagt der frühere Straßenkämpfer ohne jede falsche Bescheidenheit.

Der 68-Jährige, der gerne mit seiner bewegten Vergangenheit kokettiert, gehört schon längst zur Frankfurter Prominenz. In seinem Laden, den Klinke unermüdlich vermarktet, gehen die „oberen Zehntausend“ der Stadt ein und aus. Insgesamt hat das Theater, das mit der Gründung das kulturelle Leben in Frankfurt bereichern wollte, in den vergangenen drei Jahrzehnten fast drei Millionen Besucher gezählt.

Die Eröffnung des Tigerpalasts am 30. September 1988 hat allerdings erst ein Kredit der hessischen Landesregierung möglich gemacht. Nicht ohne Risiko. Denn damals war das Varieté in Deutschland so gut wie tot – niemand glaubte mehr an eine Wiederbelebung. Doch der Tigerpalast wurde zum Trendsetter: Heute gibt es wieder rund 15 Varieté-Bühnen in Deutschland, die unterschiedliche Akzente setzen.

Der Tigerpalast bietet für knapp 200 potenzielle Besucher von Mittwoch bis Sonntag zwei Vorstellungen abends an. Für die besondere Atmosphäre der Revues sorgt neben dem im traditionellen Varietéstil gehaltenen Interieur vor allem auch die Live-Band. Playback-Musik, wie es ansonsten oft üblich geworden ist, gibt es nicht.

Das Theater ist inzwischen aber auch Teil eines kleinen Wirtschaftsimperiums geworden. Zur Bühne, die in der ehemaligen Heilsarmee-Kapelle in der leicht schäbigen Heiligkreuzgasse in der Frankfurter Innenstadt untergebracht ist, gehört schon immer ein Gourmet-Restaurant auf Sterne-Niveau. Andreas Krolik hat dort gekocht. Inzwischen wirkt er für Klinke im Gesellschaftshaus des Palmengartens – mit zwei Sternen gehört er zu Deutschlands Spitzenköchen.

Mehr als 150 Mitarbeiter beschäftigt der Tigerpalast inklusive seiner gastronomischen Töchter. Kern bleibt jedoch das Varieté, das vor allem Klinkes Co-Direktorin Margareta Dillinger mit Herzblut managt. Die 65-Jährige, die ebenfalls in der früheren Frankfurter Sponti-Ecke groß wurde, hat den Tigerpalast mitbegründet. Sie ist praktisch bei jeder Vorstellung dabei, wie sie sagt. Mit den Künstlern ist sie seit Jahrzehnten vertraut. Diese wohnen mit ihren Familien auch im Haus, in dem der Tigerpalast untergebracht ist. Sogar im Urlaub fährt Dillinger durch Europa, um sich die Artistenszene anzuschauen.

Viele Firmenkunden

Aber auch der Tigerpalast muss jeden Abend um seine Besucher kämpfen, die regulär 65 bis 70 Euro für den Eintritt bezahlen. Rund 60 Prozent sind Firmenkunden, etwa 40 Prozent normales Publikum. Seine größte Herausforderung hat das Theater nach der großen Finanzkrise 2008 erlebt. Plötzlich blieben die Geschäftskunden der Banken weg. Dank der gastronomischen Standbeine können Klinke und Dillinger da manches abfedern, wie sie berichten.

Mit der Verleihung des Binding-Kulturpreises sieht sich der Tigerpalast endgültig „geadelt“. Zu gerne wüsste man, was Matthias Beltz zum Aufstieg seines „Babys“ in die Aristokratie der Kulturszene sagen würde. Vom Kabarettisten und Mitbegründer des Theaters, der 2002 im Alter von 57 Jahren starb, stammt das schöne Motto „Liberté, Egalité, Varieté“ (Freiheit, Gleichheit, Varieté) . Wort-Anarchist Beltz wollte mit der Renaissance auch den „Imperialismus des Fernsehens“ brechen. Die Menschen sollten wieder „mit Lust auf lebendige Menschen schauen“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018