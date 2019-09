Tödlicher Flugzeugabsturz: Ermittler suchen Ursache

Tiefenbach.Nach dem tödlichen Absturz eines Ultraleichtflugzeugs nahe Tiefenbach (Kreis Biberach) erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse zum Hergang von dem 55 Jahre alten Piloten. Der Mann überlebte schwer verletzt und liegt in einem Krankenhaus, war aber bislang nicht vernehmungsfähig. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben vom Montag nicht. Eine 59-jährige Passagierin war bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung werte derzeit das Wrack des Fliegers aus, teilte ein Polizeisprecher mit. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Maschine einige Bäume in der Nähe der Absturzstelle touchiert. Sie war neben einer Straße in ein Maisfeld eingeschlagen und zerschellt. Der Schaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. lsw (Bild: dpa)

