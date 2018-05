Anzeige

Stuttgart.Der am Dienstag nach Italien abgeschobene Togoer aus der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hat den Sicherheitsbehörden schon früher Probleme bereitet. Innenminister Thomas Strobl (CDU) berichtete gestern im Innenausschuss des Landtags, dass eine erste Abschiebung am 22. Februar abgebrochen werden musste, weil der 23-Jährige Widerstand leistete. Der danach ausgestellte Haftbefehl konnte nach Angaben des Ministers Anfang März nicht vollzogen werden, weil alle 36 Plätze im Pforzheimer Abschiebegefängnis belegt waren.

Anfang Mai war ein Großeinsatz der Polizei mit mehreren Hundert Beamten notwendig, um den Mann aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu holen. Drei Tage davor war die Rückführung zunächst gescheitert, weil sich über 200 Asylbewerber mit dem Flüchtling solidarisiert hatten und die zwei Streifenbesatzungen sich zurückziehen mussten. Den Abbruch des Einsatzes verteidigte Strobl als „besonnen, verhältnismäßig und klug“.

Bilanz der Großrazzia In der Ellwanger Flüchtlingsunterkunft wurden am 3. Mai 292 Asylbewerber kontrolliert. Die Beamten haben Fluchtversuche von 26 Personen unterbunden. 37 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, vor allem wegen Widerstands gegen Polizisten, Rauschgiftdelikten und Verdacht auf Diebstahl. Sieben Personen sind in Untersuchungshaft. pre

Die Vorgänge vom 30. April hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt. In einer hitzigen Debatte im Landtag hatte der frühere FDP-Justizminister Ulrich Goll Strobl vorgeworfen, in der Flüchtlingsunterkunft habe es drei Tage einen rechtsfreien Raum gegeben. Gestern variierte der Liberale seine Kritik, ein Fehlschlag des zweiten Einsatzes wäre „punktuelles Staatsversagen“ gewesen. Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl warf Goll vor, er stelle sich mit dem Vorwurf an die Seite der AfD. Die Rechtspopulisten hätten „das Staatsversagen zur Mode gemacht, um die Menschen zu verunsichern“.