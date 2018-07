Toter aus Main identifiziert

Anzeige

Frankfurt.Bei dem im Main in Frankfurt entdeckten Toten handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus dem benachbarten Offenbach. Das gab die Polizei gestern in einer Mitteilung bekannt. Demnach war der junge Mann seit Montag vermisst worden. Eine Passantin hatte die Leiche des 16-Jährigen am Dienstagnachmittag von der Brücke Eiserner Steg aus entdeckt und den Notruf gewählt, wie ein Sprecher Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte des Sonderdienstes Wasserrettung bargen die sterblichen Überreste. Woran der Jugendliche starb, steht Angaben der Polizei zufolge noch nicht eindeutig fest. Die Leiche war gestern rechtsmedizinisch untersucht worden. lhe