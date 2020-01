Tourismus verzeichnet Rekord

Wiesbaden.Der hessische Tourismus kann voraussichtlich das zehnte Jahr in Folge steigende Gäste- und Übernachtungszahlen verbuchen. Von Januar bis November 2019 empfingen die hessischen Beherbergungsbetriebe 14,9 Millionen Gäste, rund 2,3 Prozent mehr als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Zahl der Übernachtungen kletterte um 2,5 Prozent auf 33,2 Millionen. 2009 hatte die Gästezahl noch bei 11,2 Millionen gelegen, die der Übernachtung bei 26,9 Millionen. Seither gab es jedes Jahr ein Plus. Der bisher registrierte Anstieg 2019 lässt sich vor allem auf das Plus von 2,9 Prozent bei den Inlandsgästen auf rund 11,1 Millionen zurückführen. Die Zahl der Auslandsgäste wuchs um 0,7 Prozent auf 3,8 Millionen. Auch die Übernachtungszahlen gingen bei beiden Gruppen nach oben. lhe

