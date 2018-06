Traditionelles Heinerfest beginnt

Anzeige

Nach der Randale im Herrngarten und den Festnahmen im Anschluss an das Schlossgrabenfest Anfang Juni haben sich Polizei und Stadt auf ein neues Sicherheitskonzept verständigt. In dem Innenstadtpark Herrngarten gilt ein Glasverbot, das sowohl das Ordnungsamt als auch ein Sicherheitsdienst und die Polizei stichprobenartig kontrollieren wollen. Um Straftaten in dem Park zu verhindern, wurde die Zahl der Lichtmasten auf sieben aufgestockt. Betonpoller sollen verhindern, dass Lastwagen in das Fest fahren können. Es gibt eine mobile Polizeiwache und temporäre Videoüberwachung im Herrngarten und auf dem zentralen Luisenplatz. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.06.2018