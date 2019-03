Training gegen Terror

Beamte bei der Einsatzübung am Frankfurter Flughafen. © dpa

Frankfurt.Rund 1000 Bundes- und Landespolizisten sowie Zoll-Mitarbeiter haben am Frankfurter Flughafen den Einsatz bei einem Terrorfall geprobt. Nach Angaben der Bundespolizei handelte es sich bei der Aktion bis zum frühen Donnerstagmorgen um die bislang größte Übung dieser Art am Flughafen. Die Polizei zog ein positives Fazit aus der rund sechsstündigen Übung.

„Die Übung hat gezeigt, dass unsere bestehenden Sicherheitskonzepte grundsätzlich funktionieren“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In den nächsten Wochen solle der Probelauf anhand von Filmaufnahmen ausführlich analysiert werden, um herauszufinden, wo mögliche Schwachstellen lagen und wie sich die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden verbessern lässt.

Szenario mit mehreren Angreifern

Neben uniformierten Beamten waren auch mehrere hundert Polizeianwärter als Statisten in der Abflughalle C des Terminal 1 zu der Übung gekommen. Sie spielten nach Angaben der Bundespolizei, Landespolizei und des Zolls unter anderem ein Szenario durch, bei dem mehrere Angreifer im Bereich des Terminals auf Passagiere schossen. Dabei ging es vor allem um die Erstreaktion von Polizeibeamten, die mit einer Terrorsituation zu tun haben, ehe Spezialkräfte hinzugezogen werden. Im vergangenen Jahr hatten rund 700 Einsatzkräfte an einer ähnlichen Großübung am Frankfurter Hauptbahnhof teilgenommen. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.03.2019