„Transport erforderlich“

Dieser Zug mit Castor-Behältern rollte 2011 nach Deutschland. © dpa

Berlin/Biblis.Das Bundesumweltministerium hält derzeit am geplanten Castor-Transport in das Zwischenlager Biblis fest. Niedersachsens Regierung hatte darum gebeten, den Transport des Atommülls aufgrund der Corona-Pandemie ein weiteres Mal zu verschieben. Nach Kenntnis des Bundesumweltministeriums beobachteten die zuständigen Innenbehörden die Pandemielage sehr genau, bewerteten diese und richten ihre Maßnahmen am Infektionsgeschehen aus, sagte ein Sprecher von Ministerin Svenja Schulze (SPD). Die Beteiligten hätten ein gesondertes Hygienekonzept erstellt. „Das Bundesumweltministerium hält den Transport zum jetzigen Zeitpunkt für erforderlich.“

Proteste werden erwartet

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gebeten, den für Anfang November erwarteten Transport aus dem britischen Sellafield über den Hafen Nordenham und danach quer durch Niedersachsen nach Biblis in Hessen erneut zu verschieben. Zur Begründung nannte er unter anderem Sicherheitsbedenken wegen zu erwartender Proteste gegen den Transport. Die Corona-Pandemie erschwere eine Sicherung des Transports, weil ein Hygienekonzept eingehalten werden müsse.

„Der Transport ist zur Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland erforderlich“, sagte der Sprecher des Bundesumweltministeriums, das auch für nukleare Sicherheit zuständig ist. Die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Transports seien gegeben. lhe

