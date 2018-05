Trassem – ein Dorf kämpft sich aus dem Schlamm

Anzeige

Trassem.Nach dem jüngsten Hangrutsch in Trassem (Kreis Trier-Saarburg) hat gestern das große Aufräumen begonnen. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Roland Konter (CDU) reinigten Bürger und Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Keller von Schlamm und Geröll. Auch Straßen waren durch den Hangrutsch am Donnerstag schlecht befahrbar und mussten von Schlamm befreit werden. Wie am Donnerstag so stürzten nach heftigen Regenfällen schon am Mittwoch Schlamm und Geröll den Hang hinab. Den ersten Hangrutsch in Ortsgemeinde oberhalb der Saar gab es am 29. April. „Innerhalb weniger Wochen hatten wir drei solcher Ereignisse. Es ist klar, dass wir Schutzmaßnahmen ergreifen müssen“, sagte der Ortsbürgermeister. Den finanziellen Schaden konnte er noch nicht beziffern. lrs